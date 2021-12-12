До 1000% роста: известная женщина-инвестор назвала будущую цену биткоина

Курс биткоина может вырасти в 10 раз – примерно до $550 тыс., уверена основательница и генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд. Это случится, когда институциональные инвесторы (включая инвестфонды, банки и страховые компании) вложат хотя бы незначительную долю своих средств в первую криптовалюту.

В эфире телеканала CNBC Вуд заявила, что так называемые институционалы предпочитают инвестиции, не связанные с такими традиционными классами активов, как акции и облигации. И криптовалюта отвечает этим требованиям.

"Я полагаю, что организации переходят (на криптовалюту. – Ред.) прямо сейчас", – сказал Вуд. По ее словам, институциональные инвесторы предпочитают две крупнейшие криптовалюты – биткоин и "эфир".

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Вуд отметила, что переход на криптовалюту происходит, поскольку это относительно новый класс активов, корреляции которого сильно отличаются от других классов активов. Согласно данным исследования Ark Invest, наиболее близкий к биткоину по корреляциям актив – это недвижимость.

"Институциональные менеджеры должны искать новые развивающиеся классы активов с низкой корреляцией. Это ключ к диверсификации (инвестиционного портфеля. – Ред.) и Святой Грааль с точки зрения распределения активов", – подчеркивает Кэти Вуд.

По ее мнению, если институционалы вложат около 5% своих инвестиций в биткоин, это добавит к текущему курсу этой криптовалюты $500 тыс. Поскольку, согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 11 декабря один токен торгуется на уровне $49,5 тыс., стоимость одной монеты вырастет более чем на 1000%.

Стоит отметить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у какой-либо криптовалюты через определенное время. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее криптоаналитик Микаэль ван де Поппе дал похожий прогноз. Согласно его подсчетам, в ближайшем будущем курс биткоина может взлететь до $400-450 тыс.