Директоров главных криптокомпаний США вызвали "на ковер" в Конгресс

Руководителей шести крупных американских криптовалютных компаний вызвали в Конгресс США для дачи показаний. Депутаты хотят прийти с ними к общему пониманию проблем и преимуществ финансовых инноваций в США.

В Комитете по финансовым услугам Палаты представителей (нижней палаты американского парламента) сообщили, что слушание состоится 8 декабря и станет первым в своем роде. Среди тех, кого хотят заслушать, конгрессвумен Максин Уотерс назвала имена гендиректоров ведущих криптопроектов:

Сэм Бэнкман-Фрид (криптобиржа FTX );

Джереми Аллер (платежная платформа Circle );

Брайан Брукс (одна из крупнейших в мире майнинговых компаний Bitfury);

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Чад Каскарилья (блокчейн-компания Paxos, выпустившая стейблкоин PAX );

Дениел Диксон (разработчик платформы для проведения ICO Stellar Development Foundation );

Алесия Хаас (криптобиржа Coinbase).

Как отмечает Reuters, в администрации экс-президента США Дональда Трампа Брайан Брукс возглавлял Управление контролера денежного обращения. В качестве главного валютного регулятора страны он добивался принятия ряда мер, облегчающих взаимодействие банков с криптовалютой.

Примечательно, что в июне 2021 года в Конгрессе под руководством Уотерс была создана рабочая группа по криптовалютам. До этого ее фокус был направлен на цифровую валюту центрального банка (ЦВЦБ).

"Многие проекты привлекают деньги на криптовалютном рынке и обращаются к юристам с вопросом, как им обойти регулирование. Не думаю, что это правильный подход. Это больше похоже на Дикий Запад. Сегодня общественность не защищена так, как могла бы и как должна была бы", – говорит по этому поводу председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гери Генслер.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Федеральной резервной системе США назвали стейблкоины одной из главных угроз финансовой стабильности страны. В ФРС это объяснили рядом уязвимостей для этого типа цифровых активов.