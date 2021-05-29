Генеральный директор американского инвестиционного банка JPMorgan Джейми Даймон призвал держаться подальше от криптовалют. При этом инвестбанкир отметил, что не выступает против новых технологий.

Об этом сообщает Yahoo Finance. Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.

"Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалют. Это не значит, что наши клиенты этого не хотят. Это похоже на то, как нужно вести бизнес. Я не курю марихуану, но если вы сделаете ее курение законным на национальном уровне, я не собираюсь мешать людям заниматься этим", – пояснил свою позицию глава банка.

Он подчеркнул, что имеет в виду именно криптовалюты, а не технологию блокчейна и стейблкоины. В конце апреля JPMorgan анонсировал создание активно управляемого биткоин-фонда для ограниченной группы клиентов. Новый продукт может быть представлен летом текущего года.

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Напомним, биткоин вновь просел 28 мая, теперь он стоит $36,8 тыс. Ранее первая криптовалюта держалась в диапазоне $40 тыс., но не сумела закрепиться на этом уровне на долгое время.

Как ранее писал OBOZREVATEL: