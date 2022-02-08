Делает привлекательнее для свидания: опрос показал новое свойство криптовалюты

В преддверии Дня святого Валентина виртуальные активы могут прибавить одиноким сердцам шанс встретить свою половинку. Как показал опрос, каждый третий участник сайтов онлайн-знакомств обращает внимание на упоминание криптовалют в анкете кандидата.

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на результаты социологического исследования. Оказалось, что 33% американцев с большим шансом предпочтут пойти на свидание с тем, кто упомянул в своем онлайн-профиле криптовалютные активы.

Кроме того, у владельцев биткоина возрастают шансы на повторное свидание. Почти трое из четырех респондентов выразили заинтересованность во второй встрече с тем человеком, кто оплатит счет первой криптовалютой.

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Приветствуются также и другие цифровые активы, в частности невзаимозаменяемые токены (NFT). Согласно данным опроса, почти 20% одиночек более заинтересованы в романтическом плане в тех людях, у которых в качестве фото профиля в соцсети или на сайте знакомств установлено NFT.

"Поскольку знакомства становятся все более цифровыми, демонстрация ваших инвестиций в ориентированные на рост активы может помочь вам выделиться", – резюмируют на телеканале. Но при этом эксперты подчеркивают, что из-за высокой волатильности криптовалют все инвестиции совершаются на свой страх и риск.

Стоит отметить, что, согласно данным компании Grayscale Investments, у 26% американских инвесторов с капиталом свыше $10 тыс. часть вложений хранится в криптоактивах. При этом 55% опрошенных совершили такие инвестиции в последние 12 месяцев.

Согласно опросу социологического центра Pew Research Center, 16% американцев лично инвестировали, торговали или использовали криптовалюты. Причем среди мужчин этот показатель более чем вдвое выше, чем среди женщин – 22% в сравнении с 10%.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, член Сената американского штата Аризона Венди Роджерс предложила легализовать биткоин в качестве законного платежного средства. Теперь этот штат может стать первым, признавшим криптовалюту на высочайшем уровне, хотя это и противоречит Конституции США.