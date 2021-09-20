Биткоин ушел в пике: почему криптовалютам грозит новый кризис и при чем тут Китай

Курсы криптовалют упали из-за одной из крупнейших китайских строительных и девелоперских компаний Evergrande Group. Она оказалась на грани банкротства. Интерес к рисковым активам, в число которых входит и криптовалюта, обвалился по причине возможного кризиса. Так, курс биткоина уже снизился до $43,3 тыс.

Стоимость главного криптоактива уменьшилась на 8.62% всего за сутки. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

При этом снизилась стоимость и других криптовалют. Ethereum на данный момент стоит $2,99 (упал на 10.38% за сутки), XRP – $0.91 (-14.74%), Cardano – $2.08 (-11.17%).

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В случае краха компании Evergrande Group мировую экономику может настигнуть кризис, подобный наступившему в 2008-09 годах. В этом случае криптоактивы окажутся под угрозой из-за их рисков, а скупать будут в основном золото и американский доллар.

Долги Evergrande Group уже превышают $305 млрд. Для сравнения, долг у Украины более чем в 3 раза меньше – $92,96 млрд. Помимо этого, компания не достроила около 800 жилых домов, а более 1,2 млн человек могут остаться без квартир.

Ранее сообщалось, что если Evergrande Group разорится, то гривня окажется под сильным давлением, курс доллара непредсказуемо вырастет. Но кризис коснется не только Украины. В случае краха Evergrande глобальная экономика может испытать такой же шок, как после банкротства Lehman Brothers в 2008 году.

Как писал OBOZREVATEL, регуляторы по всему миру в будущем могут взять под свой контроль биткоин, если первая криптовалюта получит большой успех. Так, установление госконтроля над криптоактивом уничтожит его.