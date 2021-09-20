Биткоин ушел в пике: почему криптовалютам грозит новый кризис и при чем тут Китай
Курсы криптовалют упали из-за одной из крупнейших китайских строительных и девелоперских компаний Evergrande Group. Она оказалась на грани банкротства. Интерес к рисковым активам, в число которых входит и криптовалюта, обвалился по причине возможного кризиса. Так, курс биткоина уже снизился до $43,3 тыс.
Стоимость главного криптоактива уменьшилась на 8.62% всего за сутки. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.
При этом снизилась стоимость и других криптовалют. Ethereum на данный момент стоит $2,99 (упал на 10.38% за сутки), XRP – $0.91 (-14.74%), Cardano – $2.08 (-11.17%).
В случае краха компании Evergrande Group мировую экономику может настигнуть кризис, подобный наступившему в 2008-09 годах. В этом случае криптоактивы окажутся под угрозой из-за их рисков, а скупать будут в основном золото и американский доллар.
Долги Evergrande Group уже превышают $305 млрд. Для сравнения, долг у Украины более чем в 3 раза меньше – $92,96 млрд. Помимо этого, компания не достроила около 800 жилых домов, а более 1,2 млн человек могут остаться без квартир.Может ли курс биткоина еще вырасти? Есть и другой прогноз, по которому все может обернуться более позитивно. Как рассказал для "РБК-Крипто" старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев, на следующей неделе первый криптоактив может подорожать до $50 тыс.
Ранее сообщалось, что если Evergrande Group разорится, то гривня окажется под сильным давлением, курс доллара непредсказуемо вырастет. Но кризис коснется не только Украины. В случае краха Evergrande глобальная экономика может испытать такой же шок, как после банкротства Lehman Brothers в 2008 году.
Как писал OBOZREVATEL, регуляторы по всему миру в будущем могут взять под свой контроль биткоин, если первая криптовалюта получит большой успех. Так, установление госконтроля над криптоактивом уничтожит его.