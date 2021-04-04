Биткоин может подорожать: сколько будет стоить криптовалюта

Уже в ближайшие дни стоимость биткоина может превысить $60 тыс. На данный момент первая криптовалюта оценивается в $59,555.54, об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин продолжает восстанавливаться от недавнего падения котировок. Криптовалюта успела отбить большую часть потерь и торгуется недалеко от рекордных значений. Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Фундаментальные предпосылки для роста сохраняются: масштабные экономические стимулы развитых стран способствуют разгону инфляции и вынуждают население искать новые инструменты для защиты сбережений. В Goldman Sachs планируют запустить инвестиционные продукты на базе биткоина уже во втором квартале 2021 года, а в дальнейшем предоставить своим клиентам доступ к полному спектру криптовалютных инвестиций. Традиционным финансовым компаниям становится все сложнее игнорировать интерес к цифровым активам, так что в скором будущем другие банки могут последовать этому примеру", – сказал эксперт.

Также он добавил, что позитивно на стоимость криптовалюты сказалось желание платежного сервиса PayPal разрешить пользователям совершать покупки в магазинах партнерах с помощью биткоина. В момент покупки будет происходить конвертация, а продавцы будут получать уже фиатную валюту.

"Активно развивается и сегмент DeFi (децентрализованных финансов): объем ликвидности в данных проектах на днях превысил $80 млрд. Пожалуй, DeFi можно назвать главным драйвером рынка в 2021 году. Буквально каждый день появляется все больше предложений по пассивному заработку денежных средств, которые находят свою аудиторию, готовую покупать токены. Интерес к индустрии не только сохраняется, но и продолжает стабильно расти. В таких условиях серьезных коррекций ожидать не стоит", – отметил Родлер.

Напомним, Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, которая является держателем биткоина на $4,8 млрд, заявил, что капитализация криптовалюты в будущем может достигнуть $100 трлн, а курс может достигнуть $5 млн. Биткоин дает инвесторам "кричащий сигнал" на покупку, так как он решает "очевидную проблему" ненадежности денег, являясь "спроектированной термодинамически надежной" валютой.

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