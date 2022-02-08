Биткоин для защиты Украины: как и сколько криптовалюты жертвуют волонтерам

Криптовалюта стала для украинских волонтеров настоящим спасательным кругом – в 2021 году (преимущественно во втором полугодии) они получили свыше полумиллиона гривен таких пожертвований. Многие подобные организации публично оставляют свои криптовалютные адреса, не заботясь о конфиденциальности.

Об этом свидетельствуют данные компании Elliptic, которая занимается отслеживанием движения криптовалют и блокчейн-анализом. Исследование показывает, что криптовалютная поддержка украинских волонтеров и хактивистов, которые противостоят российской агрессии, выросла примерно на 9000%.

В частности, через различные краудфандинговые платформы такие движения получили в биткоинах, Ethereum, Litecoin и других альткоинах около $550 тыс., или 15,3 млн грн. При этом в предыдущие годы они получали около $6 тыс. и меньше пожертвований в виртуальных активах.

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Основатель Elliptic Том Робинсон называет обнаруженную сумму лишь малой частью от реального объема поддержки украинских волонтеров в условиях недавней эскалации на границе со стороны России. "Криптовалюта устойчива к цензуре, поэтому нет никаких шансов, что их средства конфискуют или заблокируют их учетную запись, как это может произойти с PayPal. Она также более податлива для трансграничных пожертвований", – цитирует эксперта издание Wired.

Elliptic удалось отследить размер пожертвований для нескольких организаций. Например, благотворительный фонд "Вернись живым", который среди прочего закупает для ВСУ военное снаряжение, а также системы разведки и наведения, получил во втором полугодии 2021-го $200 тыс.

Администрации базы "Миротворец" перечислили криптовалюты на $268 тыс., из них $237 тыс. – во второй половине минувшего года. Любопытно, что именно этот проект может рассказать, как PayPal блокирует счета из-за жалоб россиян – так был заморожен сбор и конфискованы средства на проект по распознаванию лиц "Идентиграф".

Хакерское движение "Украинский киберальянс" собрало около $100 тыс. В него входят киберактивисты из разных городов Украины и зарубежных стран, которые провели не одну операцию по взлому, "сливу" и порче интернет-данных на сайтах российских правительственных учреждений.

Аналитики включили в свой доклад и белорусских "Киберпартизанов" – они также поддержали Украину в конфликте с РФ и требовали, чтобы Белорусская железная дорога прекратила перевозить российские войска в рамках подготовки к вторжению. Им перечислили около $84 тыс. в криптовалюте.

Все обозначенные выше организации публиковали криптовалютные адреса для получения пожертвований. Обналичить их можно на криптовалютных биржах, которые дают возможность выводить фиат – евро, доллар или гривну. Одной из таких является крупнейшая в Европе площадка WhiteBIT.

Узнать, кто именно жертвует средства, сложнее, но, как утверждает Том Робинсон, это реально, если приложить должные усилия. Он считает, что криптовалюта дает таким донорам преимущество, если они не хотят, чтобы в их банковских аккаунтах "светились" организации, которые могут быть восприняты как военизированные группы.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее сайт Triple A назвал Украину первой в мире по процентному соотношению владельцев криптовалюты к остальному населению. Оказалось, что такие активы есть у 5,5 млн, или 12,7% украинцев.