Банки закроют отделения, биткоин упадет, а золоту уже есть замена. Интервью с создателем Bitcoin Unlimited

Криптовалюты и блокчейн уже давно вышли из узкой среды программистов и превратились в чуть ли не самое масштабное явление как в технологиях, так и в валютном рынке. Издание Forbes впервые опубликовало список криптомиллиардеров, свои средства инвестировал в биткоин один из самых прогрессивных богачей современности Илон Маск.

Новые технологии создали целый кластер украинцев, которые за считанные годы сумели построить компании международного масштаба. Один из них – создатель Bitcoin Unlimited (BTCU) и соучредитель IT-компании Prof-it Blockchain Богдан Прилепа.

В интервью OBOZREVATEL он рассказал, что в будущем может заменить привычные деньги, какую роль займет биткоин и как бороться с украинскими чиновниками, которые декларируют миллиарды в биткоинах.

– По образованию вы налоговик, занимались разработкой веб-сервисов. Как вообще попали в блокчейн и чем конкретно занимаетесь?

– Это не было внезапным переходом. Начинал с небольшой веб-студии, в коллективе было всего несколько ребят. Делали простенькие сайты, потом научились и начали создавать продукты сложнее.

Где-то через три года, в 2016-м, стало понятно, что нам нужна своя сфера. Нельзя заниматься всем и быть лучшими. Одно конкретное направление, все усилия на него и тогда можно действительного чего-то достичь. И так сложилось, что стали заниматься блокчейном. Тогда, кстати, это было очень популярно, об этом много говорили. И вот сейчас только блокчейн-продуктами и занимаемся.

– И как получается? Что из себя представляет ваша компания сейчас?

– Сейчас у нас больше 150 сотрудников, офисы в Украине, Черногории, Дубае и Таиланде. Мы разрабатываем свои блокчейны. Токенизируем бизнес. Например, у вас есть компания, активы, прибыль. Чтобы развиваться дальше, приходит время привлекать инвестиции. Вы можете либо пойти на IPO (первая публичная продажа акций – Ред.) , либо токенизировать свой бизнес. Но IPO займет два года и это сложно, дорого.

Мы помогаем выстраивать архитектуры компании. Можем реализовать модель управления на блокчейне, на каждого сделать систему принятия решения, это будет прозрачно. Никто не сможет ничего фальсифицировать.

Также занимается NFT – создаем уникальные диджитал-продукты. В случае с авторским правилом есть разнобой в законодательстве.. Чтобы получить авторское право, нужно его получить по всему миру. Блокчей и технология NFT эту проблему решают. Вы можете создать уникальный NFT и заявить свое авторское право на любое произведение.

– В 2016-м, когда блокчейн начали активно обсуждать, в Украине также были попытки внедрить технологию в госферу. Кажется, проводили даже аукционы. Но с того момента, кажется, кардинально ситуация не изменилась…

– В Украине блокчейн можно использовать как минимум в реестрах. У нас до сих пор из-за коррупции и черных схем есть случаи, когда черные нотариусы помогают забирать предприятия, недвижимость. Я знаю, что даже у моих коллег были с этим проблемы.

Если внедрить блокчейн-технологию, это будет невозможно. Никто не сможет незаметно внести изменения, что-то стереть или переписать. Эту же технологию можно использовать, в том числе, и в голосовании, и в медицине, и в освоении бюджета.

Я, как налоговик по образованию, могу утверждать, что одна из ключевых причин, почему украинцы уклоняются от уплаты налогов: они не понимают, куда идут деньги. Думают, что все достается и так богатым чиновникам. Применение блокчейна дало бы понимание, куда идут налоги, на что они тратятся. Все было бы четко видно.

– А в стране есть специалисты, которые имеют опыт и знания, чтобы так масштабно внедрить блокчейн?

– Я скажу больше. В мире самые востребованные, самые продуктивные специалисты – из Украины. Есть продукты мирового уровня, которые писали и разрабатывали украинцы. Если взять топ-5 самых крутых IT-компаний, в каждой из них будут украинцы.

– О том, что украинские программисты востребованы по всему миру, часто говорят и ваши коллеги. Есть мозги, есть человеческий ресурс, но почему это не отображается в экономических успехах? Почему нет своего IT-гиганта?

– В Украине боятся даже свои серверы держать. Почему? Коррупция и давление со стороны силовиков. В Украине нет ни одного сервера международной компании, потому что наши силовики очень любят изымать сервера. Знаете ситуацию, когда остановили сервер Rozetka? Ущерб был порядка 20 млн грн, а просили взятку около 1 млн долларов. Конечно, они больше не хотят иметь сервер в Украине.

Что в этой ситуации делать? Вывозить сотрудников, офисы. Когда легализуют криптовалюту, когда не будет беспредела – ситуация изменится. К нам и так приходят деньги от IT. Но масштабы могут быть несравнимо больше.

– У нас впервые есть даже цифровое министерство. Есть инициативы для IT, такие как "Дия Сити". Это движение в правильном направлении?

– "Дия" – это прикольное решение. У меня было желание работать в Минцифре, но в процессе понял, что основное их занятие – приложение "Дия". А любые инициативы вне рамок приложения особо не поддерживаются.

На одном решении изменить ситуацию в стране не удастся. Я пришел в министерство и предложил собрать компании, конгломерат. У меня была инициатива IT-кластер. Свой кластер есть в каждом городе. Это руководители IT-компаний, которые разрабатывают продукты для ЕС. У них куча инициатив, готовы работать и помогать бесплатно. Но постоянно продвигают "Дия".

Мне сказали: в этом министерстве работают люди, которым уже за 50 лет, для них каждая инициатива это что-то сложное. Есть большое сопротивление. Знаете как делают электронный документооборот? Просто берут и сканируют бумажные документы. Все действия этого министерства направлены на хорошие инициативы, но им нужно допустить специалистов с рынка.

– Вы сторонник легализации криптовалют. Учитывая, что криптовалюту сложно отследить, нет финансового мониторинга, как бороться с злоупотреблениями? К примеру, только в прошлом году наши чиновники задекларировали 75 млрд грн в биткоинах. А если спросят: откуда, всегда можно сказать: покупал, когда монета стоила цент, а вот сейчас уже 60 тыс. долларов…

– Очень простое решение. Нужно ввести регуляцию этой сферы. Легализовать криптовалютные биржи и регулировать их. Запретить все биржи, которые не работают с украинской лицензией. Разрешить покупать только в легальных биржах. Это уже происходит в мире. Невозможно будет сказать "я купил". А с какой площадки? А где купил? А это законная площадка?

Задекларируете, где купили. Нужны регулируемые государством криптобиржи. А нерегулируемые должны закрыться. Есть технологии, как закрыть нежелательные сайты. У нас же умеют блокировать сайты, вот пусть все, что вне закона, будет закрываться.

– "Биткоин может стать самым большим спекулятивным пузырем всех времен", сказал несколько недель назад известный немецкий финансист Йенс Эрхардт. Это мнение достаточно распространено. Почему биткоин это не пузырь?

– Пузырь был в банковской сфере в 2008 году с необеспеченными кредитами. А биткоин – это реальный рынок, где есть спрос и предложение. Да, пока его не регулируют, нет исключительно объективных факторов формирования курса. Сейчас отдельная группа лиц в Китае держит самый большой объем биткоина. Но вдумайтесь, капитализация криптовалют это более 2 трлн долларов. Это не может быть пузырем. Внешний долг Украины в сотни раз меньше этого рынка.

Есть стоимость добычи добычи. В 2018-м мы считали, что это (оборудование, процедура, электроэнергия) – 3500 долларов. Это как золото. Какая цена у золота? Спрос, предложение и ограниченный ресурс. А еще стоимость добычи. Такая же ситуация и с биткоином. Действительно был бум рождения новых криптовалют в 2017-м. Но эта ситуация уже позади.

Сегодня все смотрят, чем обеспечена криптовалюта. Компании внедряют в свои процессы криптовалюты.

Биткоин – это цифровое золото, от него все отталкиваются. Золото – тоже пузырь, но им все страны укрепляют свои резервы и валюты.

– Допустим, я пришел в магазин и выбираю себе телефон. Если бы цену указывали в биткоинах, с того момента, как я зашел и до того, как сделал выбор и дошел до кассы, цена могла бы резко упасть или наоборот. Как тогда использовать биткоин?

– Биткоин это не платежный инструмент. Это средство инвестирования, сбережения. Это не платежное средство. Есть цифровой доллар, Китай создал цифровой юань. Вскоре мы увидим, что у каждой страны будет своя электронная валюта. Мне сейчас чтобы из Азии получить средства, через SWIFT оформить перевод, потом ждать три-четыре дня. Потом прийти в банк и объяснить, что это за деньги. Электронные деньги можно отправить за считанные минуты.

Появится и цифровая гривня. Наличка уходит из рынка. Большая часть платежей уже в электронном виде. Мы платим телефонами, картами, часами. Никто не хочет носить с собой наличку.

Кардинально изменится и роль банков. Я общался с Дубилетом (Александр, создатель Monobank), когда зашла тема о криптовалюте, он послушал и сказал: "а зачем тогда банки?"

– Это Дубилет так сказал?

– Конечно, он это не всерьез. Но ситуация действительно такова, что роль банков будет меняться. Их задача выводить в наличку и проводить платежи останется. Уже сейчас общаемся с Японией, Арабскими Эмиратами, чтобы создать банк, в котором будут и обычные и цифровые валюты. Этим точно будут заниматься банки.

А что сейчас? Нужно подтвердить платеж, приходите в отделение банка...Да вскоре вообще не будет отделений банков! Мир стремительно меняется и вскоре мы увидим трансформацию и банковской сферы.

– Если обобщить, то в будущем вместо золота будет биткоин, а вместо долларов и гривен – их электронный аналог, который будут выпускать НБУ и американская ФРС?

– Да, 100% так и будет. Почему нет доверия к Центробанкам? Мы не можем пойти в Федеральный резерв(ФРС) США и спросить, сколько вы напечатали долларов. В случае с биткоином все видно и прозрачно, сколько, куда ушло.

– Но, в отличие от доллара, курс биткоина в любой момент может стремительно подешеветь. Или подорожать…

– Курс будет падать и расти, иногда по объективным, иногда по субъективным причинам, пока не будет регуляции рынка криптовалют. Если возьмем любую биржу, где торгуют акциями. Там есть понятные правила, есть Комиссия по ценным бумагам. Вы не можете прийти и все купить, есть регуляция, за рынком следят, контролируют. Все проверяется.

Такая же ситуация должна быть и на криптовалютной бирже.

– Но пока такой ситуации нет. Что в ближайшем будущем будет с биткоином?

– Могу сказать, что биткоин 100% упадет. Если не будет кардинальных решений со стороны государственных институций, пока не наберется масса игроков, которые будут торговать активом.

Для понимания расскажу. Пару лет назад мне звонил знакомый. Тогда биткоин стоил 9 тыс. долларов. И он мне говорит: смотри, вот сегодня будет уже 7 тыс. долларов. Так и произошло. А знаете почему? У него 50 тыс. биткоинов и такими объемами мог "уронить" рынок. Есть до сих пор такие люди.Они могут перестать продавать и создать дефицит, могут выйти с большой продажей и привести к падению биткоина. И на этом сейчас зарабатывают.

– То есть проблема в монополизации?

– Да, но больше в отсутствии регуляции. Так вот, с учетом той ситуации, которая есть сейчас, я думаю, что биткоин не опустится уже ниже 25-30 тыс. долларов.

– Когда-то биткоин стоил всего несколько долларов. Многие сейчас кусают локти: не вовремя продали или не купили, хотя могли. Как думаете, время, когда за счет биткоина можно было быстро разбогатеть, позади?

– Я бы подождал, пока рынок упадет. Сейчас рынок накачивают. Когда рынок упадет, можно будет закупаться. Но, конечно, сейчас биткоин уже на пике.

– Последнее время часто встречаются, что NFT-токен с цифровой записью твитта, картинки продали за миллионы. Как это вообще работает?

– Вы говорите об известных людях, то, что они продавали, имело ценность. Это новая технология, которая позволяет закрепить уникальное право собственности на конкретное произведение: песню, картину или даже твитт.

У нас, для примера, сейчас есть контракт с компанией Dark Horse. Это после Marvel и DC третья в мире компания, которая занимается комиксами. Это "300 спартанцев", "Маска". Три самых популярных сериала на Netflix сейчас их производства. Так вот, мы будем создавать токены на их героев, спартанцев, например. И потом будем передавать им права.

– И последний вопрос: поделитесь секретом, как разбогатеть на новых технологиях?

– Развивайтесь, работайте, не бойтесь нового. Не переставайте упорно идти к своей цели. Это единственное, что помогает прийти к хорошему результату. Не ограничивайте себя сами. Мне еще в 2016-м предлагали на блокчейне продукты, а в 2015-м, когда биткоин стоил 340 долларов. предлагали платить мне в монетах. Я говорил "глупости" и отказывался. Только в 2017-м я изменил свое мнение. Не медлите. Мир развивается с каждым днем, оставайтесь в тренде, разбирайтесь и будьте впереди.