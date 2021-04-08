Concorde Capital и Smart Holding договорились о совместном управлении торговыми центрами

Concorde Capital и Smart Holding договорились о партнерском управлении и развитии торговых центров, которые ранее были куплены компанией ООО "Мадера Девелопмент" на открытых торгах через систему Prozorro.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Смарт-Холдинг", комментируя намерение входящей в группу SMART INVESTMENTS (CY) LTD сконцентрировать более 50% доли ООО "Мадера Девелопмент", передают "Українські новини".

Соглашение предусматривает передачу в управление входящему в группу Smart Holding оператору коммерческой недвижимости East Solution Group (ESG), семи торговых центров в Запорожской, Полтавской, Донецкой областях.

"East Solution Group (ESG) до момента данного соглашения уже управлял сетью торговых центров в восточных регионах Украины. Наработанная база арендаторов площадей ESG включает в себя сотни контрагентов. Сотрудничество с крупнейшими ритейл операторами Украины, такими как Золотой Век, Лотос, EVA, Фокстрот, Брокард, Сильпо, Comfy, подтверждает, что торговые площади управляются в соответствии с лучшими стандартами. ESG готов привнести в партнерство свою операционную экспертизу и наработанные коммерческие связи", – говорится в сообщении.

Соглашение, как добавили в пресс-службе, позволит Concorde Capital снизить риски операционного управления, ESG, в свою очередь, сможет предложить больше торговых площадей и на более выгодных условиях своим клиентам.

Напомним, в декабре 2020 года ООО "Мадера Девелопмент", входящая в Concorde Capital, приобрела на Prozorro имущество, которое принадлежало торговой сети "Амстор".

Речь идет о зданиях общественно-торговых центров и торговом оборудовании в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе, а также земельном участке площадью 7,7 га в Одессе.

Данные активы были выставлены на продажу "Укрэксимбанком" в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности торговой сети.

Лот был выкуплен за 456 млн грн при стартовой цене 283,5 млн грн.