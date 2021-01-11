Зеленский анонсировал новое решение по тарифам на газ для украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть "не может позволить рост цен" на газ и анонсировал новое решение по тарифам. По его словам, голубое топливо дорожает в Европе и это приводит к росту цен и в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 11 января в то время, как по стране прошла череда протестов против повышения тарифов, Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, в рамках которого обсудили новую "справедливую" цену на газ.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке за погодных условий и другие причины, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", – заявил Зеленский.

Как сообщают в пресс-службе президента, Кабинет Министров готовит системные решения по "выстраиванию баланса на энергетическом рынке". Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Как именно этого добьются, на данный момент не известно. При этом в СМИ сообщают, что Витренко предлагает вернуть регулируемый тариф на газ. В таком случае определять цену будет не рынок, а Кабмин. "Глава государства поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения", – сообщили в пресс-службе.

Как ранее писал OBOZREVATEL: