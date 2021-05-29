Запасы газа в Европе достигли минимума: как влияет на цены в Украине

В Европе заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достигло минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). Как поясняют в "Нафтогазе", в результате на высоком уровне находятся и цены на газ в Украине.

Как поясняет издание "Интерфакс", ранее глубже всего опускалась кривая уровня запасов 2018 года (в ту зиму хранилища Старого Света опустошил холодный фронт "Зверь с Востока"). Хотя в 2021 году уровень запасов на момент завершения сезона отбора и не достиг исторического минимума, но начавшаяся закачка идет очень низкими темпами.

При этом из-за влияния плановых ремонтов на газопроводах "Ямал-Европа" (с 6 по 10 июля) и "Северный поток" (с 13 по 23 июля) этот показатель может быть еще ниже. Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.

"На сегодня на рынке пока нет предпосылок для снижения цены. Об этом также говорит ситуация, которая сложилась в Европе. По состоянию на конец мая 2021 около 36 млрд куб. м природного газа хранится в ПХГ Европы, и это только 35% наполненности. Это на 37 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году – по состоянию на конец мая 2020 года. Несмотря на незначительное снижение (6-7%), высокие цены на природный газ в Европе сохраняются – по состоянию на конец мая стоимость природного газа на европейских хабах достигает 25,4 евро/МВт-час", – рассказали OBOZREVATEL в компании ГПК "Нафтогаз Украина".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.