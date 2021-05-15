Все украинцы должны переоформить субсидии: названы сроки и детали начислений

Украинцам дали пять месяцев для того, чтобы переоформить субсидии. С 1 мая действуют новые правила, поэтому все получатели выплат на оплату коммуналку должны заново заполнить декларации.

Об этом в своем официальном канале в Telegram cообщило Министерство социальной политики. Субсидии будут назначать с мая, а документы нужно подать с мая до сентября 2021-го.

"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021-го, будет начислена начиная с мая 2021 года", – говорится в сообщении.

Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостат) и ЦНАП;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики https://www.msp.gov.ua.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики https://www.msp.gov.ua/news/16214.html с целью их предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте в органы социальной защиты.

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