Все украинцы должны переоформить субсидии: названы сроки и детали начислений
Украинцам дали пять месяцев для того, чтобы переоформить субсидии. С 1 мая действуют новые правила, поэтому все получатели выплат на оплату коммуналку должны заново заполнить декларации.
Об этом в своем официальном канале в Telegram cообщило Министерство социальной политики. Субсидии будут назначать с мая, а документы нужно подать с мая до сентября 2021-го.
"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившихся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021-го, будет начислена начиная с мая 2021 года", – говорится в сообщении.
Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:
через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостат) и ЦНАП;
непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики https://www.msp.gov.ua.
Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики https://www.msp.gov.ua/news/16214.html с целью их предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте в органы социальной защиты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров ужесточил требования к доходам украинцев для предоставления жилищных субсидий. В частности, теперь при назначении госпомощи будут учитываться средства от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине проводится верификация субсидиантов и пенсионеров. Ее осуществляет Министерство финансов. Такие проверки проводят с целью обеспечить целевое использование средств и минимизировать риски ошибок при осуществлении выплат.