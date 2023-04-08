В "Укрнэнерго" рассказали, будут ли отключения света и сколько денег нужно на ремонты

Украине необходимы миллиарды долларов для восстановления энергосистемы после повреждения российскими атаками. Только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году составляют почти 1 млрд долларов. При этом причин для возвращения графиков отключения электроэнергии на данный момент нет.

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Об этом на своей странице в Telegram сообщило "Укрэнерго". "Шесть самых холодных месяцев года враг пытался забрать у нас свет и тепло, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Украинские энергетики свели эти попытки на нет. Люди самой мирной профессии открыли свой фронт - энергетический", - сообщили в компании.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" пополнили более 1500 специалистов. Чтобы отремонтировать поврежденное, оборудование искали в 40 странах мира. "Укрэнерго" уже получило почти 500 единиц оборудования, еще больше производится и едет в Украину. Благодаря объединению усилий, по состоянию на сегодняшний день, возвращено в работу, хоть иногда и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений. "А мы уже сейчас готовимся к следующему отопительному сезону. Не можем рассчитывать, что российские атаки прекратятся. Но будем 24/7 делать все возможное, чтобы в украинских городах не угасал свет", – отмечают в компании.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания составляющих тарифа (электроэнергии, реагентов и т. д.).

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