В Украине взлетит цена на газ: названы способы платить меньше

С 1 мая 2021-го украинцев переведут на новый газовый тариф. Потребители будут весь год платить по одной и той же цене. По словам экспертов, стоимость голубого топлива с доставкой при новых условиях приблизится к 10 грн за кубический метр. Один из вариантов экономии – летом платить по месячному тарифу, когда газ дешевый, а зимой переходить на фиксированный годовой, чтобы избежать возможных ценовых скачков.

При этом здесь есть ряд важных нюансов. Так, действительно, никто не мешает переходить с тарифа на тариф. Однако сам годовой тариф для новых абонентов ежемесячно будет разный. Об этом сообщает издание ASPI news.

То есть в мае к годовому тарифу, независимо от поставщика, можно будет подключиться по цене 8 грн/куб. м, а уже в сентябре – 10 грн/куб. м. Это значит, что летом платить по низкому месячному тарифу, а ближе к зиме переходить на "дешевый" годовой – вряд ли получится.

Кроме того, параллельно с повышением тарифов в правительстве начинают очередной масштабный этап проверки субсидиантов. В автоматическом режиме, как раньше, льготы продлеваться не будут, а получить их станет сложнее.

Документ предусматривает пересмотр подходов к тому, как определять, нужна ли ему субсидия. Например, теперь учтут полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг, переводы заробитчан, покупку долларов или евро, другие крупные покупки (на сумму выше 50 тыс. грн) и даже частоту пересечения границы.

Ранее сообщалось, что в Украине Минэнерго зарегистрировало законопроект, который позволит увеличить долю твердого биотоплива (дрова) в производстве тепловой и электрической энергии.

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