В Украине взлетела абонплата на газ: названы все цены

В Украине стоимость доставки газа везде разная. С 1 января тарифы пересмотрели, в результате некоторым украинцам придется платить в два раза больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Раньше облгазы занимались и доставкой, и распределением голубого топлива. Сейчас же эти функции разделили: одна компания продает газ, а вторая – занимается его доставкой и распределением по квартирам.

И если за использованное голубое топливо нужно платить по счетчику и по тарифу своего поставщика, то за доставку нужно ежемесячно вносить абонентскую плату. Ее платим облгазам. Компании подали свои расчеты и комиссия уже успела их утвердить. Ниже в таблице можно ознакомиться с размером абонплаты:

Как повысили абонплату НКРЭКУ

Cтоит учитывать, что в таблице указаны цены без НДС. Чтобы узнать конечную стоимость, к тарифу нужно добавить 20%. К примеру, для клиентов "Тернопольгаза" цена выросла с 1,35 до 2,64 грн за кубометр.

В НКРЭКУ OBOZREVATEL пояснили: "Размер абонплаты зависит от протяжности сети и количества потребителей. Если населенный пункт большой с маленьким количеством жителей, то цифра будет высокой. В густонаселенном городе или селе с незначительной протяжностью цена может быть низкой".

Как ранее писал OBOZREVATEL: