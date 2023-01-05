В Украине ввели новые графики отключений: где и как долго не будет электроэнергии

В Украине 5 января в большинстве регионов действуют графики стабилизационных отключений. Их ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Львовской областях. В результате похолодания потребление электроэнергии в Украине увеличилось. До всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00.

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Киев и Киевская область. В регионе действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как раньше.

Новые графики состоят из трех категорий:

- Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

- Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

- Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко сообщил об "утешительных прогнозах" по поводу электроснабжения в Киеве. "Новый год мы встретили под взрывы, но отнюдь не фейерверков, а ракет и "Шахедов". Бешеный враг продолжает воевать с трансформаторами. Да, в энергосистеме есть новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуация сейчас стабильная", – сообщил Коваленко.

Одесская область. Согласно данным ДТЭК, в регионе ввели стабилизационные отключения, которые также состоят из группы по цветам.

Полтавская область. В Полтавской области действуют ограничения на количество электроэнергии, которое могут использовать жители региона. При этом облэнерго пытается минимизировать период отключений – применят всего одну очередь. "На 5 января НЭК "Укрэнерго" довело такие лимиты мощности в Полтавской области: з 08:00 до 24:00 – 492 МВт", – заявляют в "Полтаваоблэнерго".

Львовская область. Во Львовской области действуют графики стабилизационных отключений. Однако они применяются в том случае, если в системе не хватает мощности для подачи тока всем клиентам.

Донецкая область. В Донецкой области также применяют графики экстренных отключений. Ситуация в регионе сложная из-за большого количества обстрелов и военных действий.

Как пользоваться техникой при отключениях

После восстановления подачи тока участились случаи скачков напряжения. В результате даже если техника мгновенно не выходит из строя, она значительно быстрее портится.

Как рассказал инженер-электрик Виталий Чех, наиболее сложная ситуация – в старом жилом фонде (хрущевках), там зачастую щитков внутри квартир нет, а в подъездных – "полный беспредел". Контакты не затянуты, подключение происходит хаотично и напрямую.

"В подъездах внутри щитков часто полный беспредел творится. Нужно вызвать любого электрика, отключать дом от сети и подключать реле напряжения", – рассказывает Чех. Такое реле обойдется всего в 800-1500 грн (в зависимости от производителя), но при этом может защитить технику на десятки тысяч гривен.

Если щиток внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально (как и стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока до стабилизации. Техника не получает "вредный" ток.

Что нужно делать:

Отключать все электроприборы из сети. Во время отключения электроэнергии это обязательно, так как после подачи тока могут быть перепады напряжения. Но и в случае, если у вас не отключали свет, стоит отсоединять все приборы от сети. Дело в том, что даже в режиме ожидания они используют электроэнергию.

Включать электроприборы по очереди. Если у вас не было электроэнергии, а после ее включения вы одновременно начали использовать и телевизор, и компьютер, и стиральную машину, это создает большой скачок напряжения. Поэтому лучше дожидаться появления света с включенным освещением в той комнате, где вы находитесь. Только спустя полчаса можно постепенно и по очереди использовать электроприборы, которые вам нужны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. Худший из них предполагает полное отсутствие электроэнергии на срок до семи дней.

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