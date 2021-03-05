В Украине введут новый тариф на газ: принято решение

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 5 марта 2021 года одобрила проект, в котором предлагается ввести годовые тарифы.

Предложение будет действовать в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"С целью защиты бытовых потребителей природного газа от ценовых колебаний на этот энергетический ресурс указанным проектом решения предлагается ввести базовою годовое предложение, которое будет предлагаться поставщиками и будет действовать в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. НКРЭКУ приглашает заинтересованные органы государственной власти, физических и юридических лиц, их объединения и других заинтересованных лиц принять участие в обсуждении этого проекта решения и предоставить возможные замечания и предложения к нему", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы. "Уже во втором квартале этого года поставщики газа должны представить годовые продукты. Сегодня обсудили механизмы их запуска с Минэнерго, НКРЭКУ и "Нафтогазом". Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы", – написал Шмыгаль.

Принцип годового тарифа:

летом с годовым тарифам голубое топливо стоит дороже;

зимой, когда цены резко растут, украинцы с годовым тарифам платят фиксированную стоимость;

платить нужно ровными частями в течение 12 месяцев. А сколько газа "бронировать" на год, выбирает сам покупатель.

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