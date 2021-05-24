В Украине резко подорожает электроэнергия: как и когда изменятся суммы в платежках

В Украине с 1 июля тарифы на электроэнергию резко увеличатся. По разным оценкам стоимость каждого кВт*час может увеличится с 1,68 до около 3 грн.

Как сообщает 24 канал, политики и экономисты в Украине уже длительное время утверждают, что тариф на электроэнергию для населения существенно занижен. Поэтому с 1 июля этого года его могут существенно поднять.

Цены могут существенно вырасти, так как действующий тариф в размере 1,68 грн за кВт*час будет действовать только до конца июня.

Ориентировочные тарифы, которые ждут украинцев в будущем, можно понять со слов заместителя министра энергетики Украины Юрия Бойко. В фейсбуке он поделился, какими должны быть тарифы сейчас:

Дешевле всего платили бы жители Киева и Днепропетровской области – от 2,60-2,96 грн за кВт*час.

А дороже всего тариф бы обходился украинцам, которые проживают в Ивано-Франковской и Луганской областях – 3,70-4 г грн за кВт*час.

Такая дифференциация по областям связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области соответственно – самый высокий.

Однако маловероятно, что правительство увеличит тарифы в 2-3 раза так резко. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработала три сценария поэтапного повышения тарифов на электроэнергию для домохозяйств к третьему кварталу 2023 года, которые оказались в редакции Liga.net.

Кабмин не пойдет на повышение тарифов и "заморозит" цены на электроэнергию для населения до конца 2021 года.

В течение 2021 года Кабмин может дважды повысить тарифы на электричество на 15%: 1 мая и 1 сентября. Таким образом осенью тариф вырастет до 2,22 грн.

Тариф на электроэнергию 1,68 грн просуществует до июля 2021 года, а затем произойдет 30% подорожания. То есть с 1 июля цена будет 2,22 грн. А в 2023 году цена будет 3,48 грн за кВт*час.

Как видим, второй вариант уже невозможен, поскольку с 1 мая цены остались неизменными. Поэтому вполне вероятно, что в июльских платежках украинцы получат сумму, рассчитанную по тарифу 2,22 гривны.

Кроме того, для некоторых групп потребителей могут ввести льготный тариф, который будет действовать на более чем 100 кВт*час

"К 1 июля мы представим новую модель. Мы найдем механизм, как снизить плату для определенных слоев населения", – заверил министр энергетики Галущенко во время выступления в Раде.

Однако участники рынка сомневаются, удастся ли представить новую модель в июле. Вероятно, действующие тарифы и модель продлят еще на месяц. Что неудивительно, потому что изначально тариф 1,68 гривны для населения должен был действовать только до апреля. Впоследствии его продлили до июля.

Отметим, что людям, которые проживают возле атомных электростанций, вернули льготу, которую ранее отменили. Теперь они платят 70% действующего тарифа на электроэнергию.

Цена на электроэнергию для населения фиксированная – 1,68 гривны за киловатт-час, согласно постановлению Кабмина. Однако продолжают действовать тарифные коэффициенты для населения, которое имеет учет потребления электроэнергии по периодам времени. Так можно ощутимо сэкономить.

Двухзонные тарифы:

В ночной период с 23:00 по 7:00 действует тариф 0,84 копейки;

В остальные часы действует стандартный тариф – 1,68 грн.

Трехзонные тарифы:

В пиковые часы (с 8:00 по 11:00 и с 20:00 до 22:00) действует повышенный тариф – 2,52 грн за кВт*час..

В обычные часы (с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00) действует обычный тариф – 1,68 грн;

Ночью с 23:00 до 7:00 тариф составляет 0,672 грн.

Есть несколько способов. Нужно зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам присылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить, и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет.

Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов своего города или обращение по месту жительства в городской или областной район электросетей.

"Сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 гривны за киловатт-час (включая зонный учет), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 гривны. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается всего 9 копеек", – объясняет Юрий Бойко.

Из чего состоит тариф на электроэнергию:

стоимости электроэнергии на рынке;

тарифа на ее передачу по высоковольтным сетям НЭК "Укрэнерго";

тарифа на распределение по низковольтным сетям операторов систем распределения;

тарифа на поставку;

налогов.

Тарифы на электроэнергию хотят поднять, потому что государственные предприятия работают в убыток и уже имеют миллиардную задолженность. Если ничего не менять, то только задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед НАЭК "Энергоатом" за приобретенную электрическую энергию по итогам года составила бы 5 – 5,4 миллиарда гривен, сообщает Юрий Бойко.

В 2019 году в Украине заработал рынок электроэнергии, но только для небытовых потребителей. Для населения по-прежнему действовали льготные тарифы, обязательства по которым возложили на государственные компании (так называемые ПСО).

Себестоимость электроэнергии росла (повышение зарплат, ремонты), как и объемы потребления электроэнергии (Энергоатом был вынужден продавать большую долю населению по убыточным тарифам). Это только усугубляло проблему.

Когда государственные предприятия перестали справляться с обязанностями, Кабмин отменил льготный тариф 90 копеек за первые 100 кВт*час. Но это лишь растянуло проблему во времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги. При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.