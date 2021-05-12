В Украине платежка за коммуналку за год выросла на 46%: опубликованы цифры

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года составили 22,9 млрд грн, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2020-го (15,7 млрд грн).

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины. В марте 2021-го населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн.

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги составила 79,3 млрд грн. Это на 2,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (82,1 млрд грн).

По состоянию на 31 марта задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 30,2 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 28,7 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии – 7,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,1 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн.

Ранее стало известно, что в Украине уже с 1 июля введут в действие новые тарифы на электроэнергию. В результате в среднем стоимость электроэнергии может увеличиться в два раза.

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