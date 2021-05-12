В Украине платежка за коммуналку за год выросла на 46%: опубликованы цифры
Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года составили 22,9 млрд грн, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2020-го (15,7 млрд грн).
Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины. В марте 2021-го населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн.
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги составила 79,3 млрд грн. Это на 2,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (82,1 млрд грн).
По состоянию на 31 марта задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 30,2 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 28,7 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии – 7,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,1 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн.
Ранее стало известно, что в Украине уже с 1 июля введут в действие новые тарифы на электроэнергию. В результате в среднем стоимость электроэнергии может увеличиться в два раза.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине из-за новых правил, которые ввели в действие с 1 мая, без субсидии могут остаться около полумиллиона человек.
Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в апреле 2021-го, по сравнению с мартом, увеличилась на 4,85% и составляет 1 474,43 грн/МВт.ч.