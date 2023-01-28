В Украине из-за ракетной атаки РФ в одном из регионов экстренно отключают электроэнергию: какие графики действуют 

В Украине в результате последней атаки РФ на объекты критической инфраструктуру отключения электроэнергии сохраняются в Одесской области. В Киеве, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях действуют графики стабилизационных отключений.

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Как сообщают в "Укрэнерго", дефицит электроэнергии все еще находится на высоком уровне. При этом в разных регионах наблюдается разная ситуация в энергосети. К примеру, в "Полтаваоблэнерго" планируют одновременно отключать две очереди.

В Запорожье длительность отключений составляет до 4 часов (после этого следующие четыре часа – с электроэнергией). Самые жесткие графики действуют в Киеве. Там после 6 часов отключений (гарантированное и возможное отключение), электроэнергию обещают давать только на 2 часа. Правда, при возможности энергетики дают ток и в период "возможных отключений".

Графики также ввели во Львовской области. "Очередной обстрел российскими оккупантами энергетических объектов Украины на этой неделе дополнительно усугубил ситуацию в энергосистеме. Энергетические объекты не могут работать в режиме до войны", – отмечают во "Львоваоблэнерго".

"Укрэнерго" сократило объемы потребления электроэнергии на 28 января примерно на 2-3%. Правда, в выходные традиционно сокращается количество электроэнергии, которое используют украинцы. В выходные не работает часть предприятий, что позволяет больше тока направлять населению и сократить общий объем потребления.

Еще в прошлом году энергетики считали, что отключения могут прекратиться вместе с потеплением. Однако сейчас такую ситуацию оценивают как маловероятную. Генерации будет не хватать, а украинцам придется привыкнуть к веерному отключению электроэнергии в течение длительного периода времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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