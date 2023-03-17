В Украине досрочно закончат отопительный сезон: что будет с тарифами и к чему готовиться после

В Украине в 2023-м могут досрочно закончить отопительный сезон. Из-за относительно теплой погоды удалось относительно безболезненно пройти зиму, теперь же "Нафтогаз" уже собирается накапливать топливо на следующую зиму. О том, с какими итогами закончился отопительный сезон и к чему готовиться, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Как прошел отопительный сезон и чего теперь ждать

Украина пережила самый сложный отопительный сезон в своей истории. Несмотря на отключения электроэнергии, атаки на ТЭЦ, ТЭС, постоянные ракетные атаки, разрушения энергетической коммунальный коллапс избежали, а Россия в очередной раз провалилась. Отопительный сезон в 2023-м может закончиться почти на месяц раньше. Причина: необычно теплая для начала весны погода.

"Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ. Кстати, НАК "Нафтогаз Украины" уже заявил об амбициозных планах подготовиться к следующему отопительному сезону за счет накопления газа украинской добычи (без импорта)", – пояснил глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Теперь же предстоит решить целый ряд проблем:

восстановление энергосистемы будет стоить миллиарды, без повышения тарифов эти деньги не найти. В марте заканчивается срок действия постановления Кабмина, которым установлен действующий тариф на электроэнергию. Официально в Кабмине отказываются анонсировать возможный пересчет тарифов, но признаются, что рассматривают разные сценарии. По информации OBOZREVATEL, может идти речь о росте цен на ток примерно до 2,5 грн за кВт*час (сейчас при потреблении до 250 кВт*час в месяц нужно платить по 1,44 грн, а при потреблении от 250 кВт*час в месяц – 1,8 грн за каждый кВт*час.

долги за коммуналку достигают рекордных отметок и с этим нужно бороться. Пеню и возможность отключать коммунальные услуги на время военного положения отменили. Но при этом поставщики коммунальных услуг имеют право обращаться в суд и взыскать долги. Проблема заключается в размере судебного сбора, он составляет от 2,6 тыс. грн. При этом у крупного предприятия могут быть тысячи должников, чтобы на каждого подать в суд, нужны миллионы гривен только на сбор, без учета оплаты работы юристов. Поэтому через суды чаще всего проходят "показательное" взыскание. Например, в одном из предприятий Днепропетровской области OBOZREVATEL рассказали: после каждой новости об аресте машины за долги, количество должников стремительно сокращается. Подробнее о долгах можно прочитать здесь.

Украина потенциально может обойтись собственной добычей газа. Газа до конца сезона хватит, а "Нафтогаз" пытается увеличить добычу и подготовиться к следующему отопительному сезону, используя собственный ресурс. "Уже удалось обеспечить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м импортного ресурса, определенный объем газа еще ожидается, чего в нынешних погодных условиях достаточно для завершения осенне-зимнего периода", – отметили в компании.

Аналитик и эксперт газового рынка Павел Присяжнюк в разговоре с OBOZREVATEL также предположил, что Украина может достичь энергетической независимости (то есть отказаться от импорта голубого топлива). Потребление упало на 25-30% и теперь собственная добыча около 19-20 млрд кубометров способна полностью удовлетворить нужды.

Правда, при этом эксперт отметил: без привлечения инвесторов добычу увеличить будет сложно. А пока война не закончилась ожидать значительных инвестиций не стоит. "Государство – хороший собственник, но чтобы развивать добычу, нужно будет привлекать иностранные инвестиции. Это могут быть и ЕС, и США, и восточные страны", – пояснил он.

Когда могут отключить отопление и не придется ли мерзнуть

По закону местная власть может закончить отопительный сезон после того, как средняя температура в течение трех суток держится выше 8 градусов выше нуля. В Никополе уже заявили, что отопительный сезон закончат 31 марта. Некоторые населенные пункты откажутся от поставок тепла уже с 20 марта.

Даже после возможного похолодания заново запустить работу котельных не удастся. Для этого требуется длительный подготовительный период. Вероятно, как минимум с апреля отопления в Украине отключат. А те украинцы, которые продолжат "мерзнуть", вынуждены будут греться с помощью электрических обогревателей.

Однако даже использование таких обогревателей значительно не повлияет на объемы потребления. А действующая генерация (которая уже находится в профиците), если не будет новых ракетных атак РФ, покроет возможный рост потребления.

В целом отопительный сезон показал: украинская коммунальная инфраструктура требует модернизации, но масштабы ее прочности многие недооценивали. Россия выпустила сотни ракет, но так и не смогла надолго погасить свет в домах украинцев.