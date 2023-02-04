В Одессе из-за аварии критическая ситуация с электроэнергией: быстро возобновить работу невозможно, Шмыгаль дал срочное поручение

В Одессе и области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций. Эта подстанция ранее атаковалась РФ. Быстро возобновить питание невозможно, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил доставить в регион все мощные генераторы.

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Об этом премьер написал на своей странице в Telegram. "Сейчас основная цель – питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго", – написал он.

Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

В Одессе должны круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. В координацию работы в город отправились министр энергетики и руководитель "Укрэнерго".

Как сообщают в компании ДТЭК, в Киевской области на день установили лимит в 795 МВт, в Днепропетровской области – 1347 МВт, в Киеве – 1100 МВт. В "Укрэнерго" добавили: произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции. Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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