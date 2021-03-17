В Минсоце рассказали, кого оставят без субсидий: названы семь причин

В Украине без субсидии могут остаться семьи, которые накопили долги за коммуналку, сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн или не вернули "лишние" деньги в бюджет.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики. В ведомстве назвали семь причин для отказа в помощи на оплату коммуналки:

Площадь квартиры больше 130 кв.м, или площадь дома от 230 квадратов. В течение 12 месяцев до обращение за субсидией кто-либо из семьи сделал покупку на сумму от 50 тыс. грн. Есть автомобиль, которому не больше 5 лет. В семье есть совершеннолетний, который нигде не работает, не платил единый соцвзнос как минимум 3 месяца подряд. Есть трехмесячный долг по коммуналке размером от 340 грн. Не вернул "лишнюю" субсидию (если она была насчитана по ошибке). В семье есть должник, который три месяца или дольше не платит алименты.

Также в ведомстве напомнили, как считают размер субсидии. Для этого доход на одного члена семьи делят на прожиточный минимум (2189 грн), на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. Полученная цифра – та часть от общего дохода семьи, которую не покрывает субсидия. Дальше от расходов на коммуналку в пределах нормативов отнимают полученную цифру. Это и есть размер субсидии.

Субсидии резко сократились из-за снижения стоимости газа. Размер помощи пересчитывается автоматически вместе с пересмотром тарифов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Средний размер субсидии на оплату коммунальных услуг в феврале упал до 1483 гривен. При этом в январе этот показатель составлял 2231 гривню.