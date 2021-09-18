Украинцы зимой будут платить за газ по 4000 грн: сколько на самом деле отдадим за голубое топливо

В Украине помимо тарифов за газ также нужно платить т.н. абонплату (за доставку голубого топлива). В результате стоимость куба будет достигать 9,5-10 грн, а расходы на отопление дома составят 3000-4000 грн.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал первый замглавы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко. "Люди будут получать в платежках за газ почти 9,5-10 грн, в зависимости от региона. А люди разные. Мы говорим о частном секторе, потому что в городах, на центральном отоплении, будет своя катавасия. Дом в деревне в среднем потребляет 300-400 кубов в месяц, даже если сэкономить", – рассказал нардеп.

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Таким образом, по расчетам эксперта, расходы на отопление газом составят около 3000-4000 грн в месяц. Такая ситуация приводит к тому, что в населенных пунктах отказываются от газа и переходят на дрова (в Лубно, по словам Кучеренко, на дрова перешли 40% населения).

Однако вскоре у украинцев может не оказаться возможности отапливать дома и дровами. Дело в том, что Кабмин вместе со "Слугами народа" планируют открыть экспорт необработанных лесоматериалов. Сейчас при деревообработке до 30% – отходы, которые идут на отопление. Если лес-кругляк будут продавать в ЕС и там обрабатывать, у украинцев не будет возможности покупать материалы для отопления.

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