Украинцы жалуются на газовщиков: из-за долгов пенсионеров обманывают и даже избивают

В Украине во время карантина запрещается отключать любые коммунальные услуги даже должникам. Однако газовщики стали хитрить. Так, чтобы заставить людей платить, они перекрывают газ под предлогом несуществующей утечки, а иногда и вовсе перерезают трубы или даже применяют физическую силу.

Об этом сообщает "Сегодня". Жительница частного дома в Фастове Валентина Михайловна едва ходит, недавно она пережила инсульт. В ее двор через незапертые ворота зашел сотрудник газовой службы, подошел к трубе и перекрыл газ, даже не позвав хозяев. Когда женщина вышла и спросила, что он делает, газовщик, запинаясь сказал, что у нее якобы утечка газа. Валентина Михайловна сразу не поверила. И действительно – когда ее сын отправился в газконтору, там ему сказали совсем другое.

"Ему ответили – вам не подключат, потому что есть задолженность за газ. И пока вы не погасите задолженность, газ никто подключать не будет. Я считаю, что это мошенничество. Это было сделано ради того, чтобы отключить газ и вынудить нас заплатить долг", – говорит Валентина Михайловна.

Под офисом газовой компании выстроилась длинная очередь обманутых людей, рассказывает сын Валентины Михайловны. Среди них много пенсионеров. Также есть беременные и матери с маленькими детьми. Люди говорят, что газконторы идут на хитрость из-за запрета отключать газ во время карантина.

В селе Гора Киевской области сотрудник облгаза избил супружескую пару пенсионеров. Они сопротивлялись отключению газа в их доме. Женщине в итоге наложили шесть швов на лицо, констатировали сотрясение мозга. Ее муж, недавно перенесший инсульт, тоже попал под кулаки газовщика.

В такой ситуации нужно писать жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Это можно сделать по электронной почте. Каждое обращение там обязаны проверить. В НКРЭКУ есть технические специалисты, которые могут установить, соврала ли газконтора про утечку газа. Штраф – до 85 тыс. грн за каждый такой случай.

"Это работает. Сейчас регулятор очень тщательно относится к таким случаям. Потому что такие случаи не единичны. Такие случаи будут системно наказаны – не только одноразовым штрафом, но и системно. До того что будут забирать лицензию", – говорит представитель "Нафтогаза" Максим Рабинович.

Кроме того, можно подать в суд с требованием компенсировать материальный и моральный ущерб. Некоторые жители Фастова так и поступили.

Ранее стало известно, что номера телефонов украинцев продают в интернете на специальных сайтах. При покупке контакты можно выбирать как по населенным пунктам, так и по банкам, услугами которых пользуется человек. Мошенники воруют номера и обманом вынуждают людей отдавать деньги.

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