Украинцы получили урезанные субсидии: суммы резко сократились

В Украине в марте семьи, которые отапливают свои дома и квартиры газом, получили субсидии, размер которых почти в два раза меньше. Это связано с изменением тарифа на газ.

Как разъяснили OBOZREVATEL на горячей линии Кабинета министров, в некоторых областях тарифы на газ снизили на 40% (в февраля по сравнению с январем), поэтому резко снизились и размеры субсидий. "Субсидия предоставляется на норматив потребления. Чем выше тарифы, тем больше субсидия", – пояснили в правительстве.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать новый механизм назначения субсидий, при которой помощь смогут получить больше украинцев. Кроме того, глава Кабмина заявил, что нужно разработать также предложение для тех, кто уже накопил долги за коммуналку и не может самостоятельно их выплатить.

В госбюджете на 2021-й правительство заложило на субсидии 36,6 млрд грн – почти на четверть меньше, чем годом ранее, вдвое меньше, чем, например, было выделено в 2018-м.

Тенденции к снижению государственных расходов на субсидии наблюдаются из года в год. И это выглядит логичным: доходы растут, количество обращений за государственной помощью уменьшается. Поэтому и денег нужно меньше.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что чиновники пересмотрят программы, где есть злоупотребления.