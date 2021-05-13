Украинцы могут платить за коммуналку на 50% меньше: в Госагенстве озвучили инструкцию

Украинцы могут платить за коммуналку на 20-50% благодаря мероприятиям по энергоэффективности. Из государственного бюджета компенсируют льготные кредиты для утепления домов и покупку новых котлов.

Об этом говорится в материале Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. "Программа "теплых кредитов" остается востребованной, даже несмотря на майские праздники и выходные дни. Так, на прошлой неделе еще около 700 семей привлекли 28,3 млн грн "теплых кредитов", – говорится в сообщении.

Со старта программы в конце марта и по май ею воспользовались 7588 семей. Данные мониторинга, который проводит Госэнергоэффективности, еще раз подтверждают, что украинцы продолжают готовиться к следующему отопительному сезону, а государственная поддержка поощряет их к этому.

Что дадут "теплые кредиты":

уменьшают расходы при внедрении мероприятий по энергоэффективности;

экономят 20-50% и даже больше затрат на коммунальных платежах;

улучшают комфорт проживания в своих домах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезда за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.