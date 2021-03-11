Украинцев за долги по коммуналке штрафуют на тысячи гривен: суды на стороне поставщиков

В Украине поставщики коммунальных услуг через суды взыскивают с должников не только "тело" долга, но и увеличивают задолженность на размер инфляции и заставляют оплатить сопутствующие расходы.

Так, всего за несколько дней в реестре судебных решений появился целый ряд постановлений. 9 марта 2021-го Киевский районный суд Полтавы обязал должника выплатить долг за отопление, который он накопил с 2016 года, в размере 51,8 тыс. грн. Кроме того, долг увеличили на 5,5 тыс. грн (посчитали инфляцию). Также заставили оплатить 3,3 тыс. грн процентов (3% годовых) и 2,1 тыс. судебных расходов.

В результате вместо 51,8 тыс. грн должнику придется вернуть уже 62,8 тыс. грн.

До этого, 5 марта, Днепровский районный суд Киева без уведомления сторон удовлетворил иск "Управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Днепровского района". Житель столицы годами не оплачивал обслуживание дома и придомовой территории и накопил 10,7 тыс. грн долга. Компенсировать инфляцию предприятие не требовало, однако еще несколько тысяч гривен "прибавилось" из-за судебных расходов. В результате вернуть придется почти 13 тыс. грн.

В этот же день Коминтерновский районный суд Харькова обязал местного жителя заплатить долг с учетом индекса инфляции и 3% годовых за период с 01.11.2017 по 30.09.2020 в размере 20156, 87 грн.

Всего в в Украине в 2020 году было открыто 342,2 тысячи производств в отношении граждан, не оплативших коммунальные услуги – это на 50% больше, чем в 2019 году. Большинство компаний, стягивающие деньги, это учреждения, которые поставляют отопление. Об этом сообщает Опендатабот.

Топ коммунальных предприятий, которым должны средства украинцы:

КП "Харьковводоканал" (12378 долгов)

КП "Жилкомсервис" (11976 долгов)

ПОКВПТГ "Полтаваоблэнерго" (9595 долгов).

Человек признается должником по оплате коммунальных услуг в судебном порядке. По коммунальным долгам предусмотрено упрощенное производство. Если должник не выполняет приговор суда – он попадает в реестр должников. Это стандартная процедура, которую используют любые взыскатели: коммунальные учреждения, банки, коллекторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезда за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.