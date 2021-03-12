Украинцев могут наказать за долги по коммуналке: чего ждать

В Украине за неуплату за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в виде: взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселение из жилья и обращения взыскания на недвижимость.

Об этом сообщает Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи. В случае несвоевременной оплаты платежей потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

При этом общий размер пени не должен превышать 100% от общей суммы долга. Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищных субсидий и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда.

Также может быть прекращение предоставления коммунальных услуг. Применяется в случае неоплаты или оплаты не в полном объеме и сроки, установленные законом и договором, кроме случаев, когда качество и/или количество таких услуг не соответствуют условиям договора. При этом отключение электроустановки может применяться только в случае неуплаты использованной (потребленной) электроэнергии.

Обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации. Однако этому предшествует обращение поставщика коммунальных услуг в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, так как факт задолженности не является основанием для выселения.

В случае вынесения судом положительного решения или выдачи судебного приказа о взыскании суммы задолженности поставщик должен обратиться к исполнительной службе или частному исполнителю с документом о взыскании в принудительном порядке, в том числе и путем наложения ареста на имущество. Вместе с жилым домом взыскание относится на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику. После документального подтверждения, исполнитель накладывает на него арест и вносит сведения о аресте в соответствующий реестр.

Напомним, в Украине поставщики коммунальных услуг через суды взыскивают с должников не только "тело" долга, но и увеличивают задолженность на размер инфляции и заставляют оплатить сопутствующие расходы. Так, всего за несколько дней в реестре судебных решений появился целый ряд постановлений.

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