Украинцам установили новые лимиты на электроэнергию: сколько можно потратить 

В Украине 6 февраля экстренные отключения электроэнергии сохранятся только в Одесской области. Там до сих пор без электроэнергии остаются 290 тыс. семей. Поломка на подстанции произошла из-за повреждения оборудования в результате ракетных атак. При этом сама авария произошла не в период атак, а в результате значительных повреждений и истощения технического ресурса.

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В целом ситуация в энергосистеме остается стабильной. В большинстве регионов сохраняют графики стабилизационных отключений. При этом графики отключений будут щадящими (при возможностях не будут отключать в период возможного отсутствия тока или же дополнительные группы).

Как сообщают в ДТЭК, 6 февраля лимиты потребления по сравнению с 5 февраля сократили. Тут стоит отметить, что 5 февраля в "Укрэнерго" планировали отказаться от графиков отключений и ограничить потребление только в период с 16 до 20 часов вечера в Киеве. Однако из-за высокой нагрузки к стабилизационным отключениям пришлось вернуться.

Какие лимиты установили:

В Киеве лимит установлен на уровне 1152 МВт (5 февраля было 1233 МВт);

В Киевской области - 833 МВт (5 февраля было 882 МВт);

В Днепропетровской области - 1422 МВт (5 февраля было 1494 МВт).

Хорошая новость – ночью графики отключений применять не будут. То есть украинцы смогут без ограничений пользоваться электроэнергией.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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