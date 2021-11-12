Украинцам раздадут деньги на коммуналку: в красных зонах суммы вырастут на 600 грн в месяц

В Украине из-за увеличения социальных нормативов в красной зоне карантина размер субсидий увеличится на 100-600 грн. Помощь монетизировали, то есть выдают наличностью, поэтому сэкономленное на оплате коммуналки можно оставить себе.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор департамента социальной политики "Института местного развития" Антон Левицкий. В "красной" зоне на 50% увеличиваются нормативы потребления на одного человека холодной, горячей воды, газа и электричества. Но поскольку эти услуги не дорогостоящие Левицкий уверяет, многие домохозяйства роста не заметят:

"Это увеличение составляет в среднем от 100 до 300 грн и касается только тех услуг, потребление которых зависит от человека. Самое дорогое здесь – горячая вода, но это услуга, которая мало где распространена. Стоит отметить, что 80% получателей субсидий – пенсионеры, у них состав семьи 1-2 человека. Потому в среднем и получается такая сумма. Если посчитать на 4-х человек (2 родителей и 2 детей), получится максимум около 600 грн, но это лишь в том случае, если семья пользуется горячей водой".

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Левицкий также отмечает, нормативы потребления независимо от зон и так были увеличены на 50% с марта прошлого года до сентября этого. Только с октября соответствующее постановление Кабмина перестало действовать. Но уже в октябре многие регионы перешли в красную зону, потому для граждан практически ничего не изменилось.

Также в октябре начался отопительный сезон. Отопление, по словам эксперта, занимает 80% субсидии, потому все остальные платежи на этом фоне не заметны.

Что касается получателей субсидий, Левицкий отмечает, право на субсидию теряют люди, которые:

осуществили покупки или оплатили услуги более чем на 50 000 грн;

покупали валюту;

имеют два жилья;

имеют депозит.

В то же время, некоторым категориям получить субсидию стало легче. Например, если в квартире зарегистрированы безработные, которые не имею дохода, но по факту там не проживают, домохозяйство теперь может получить субсидию. Также право на субсидию в последнее время получили те, кто не имеет дохода, но платит ЕСВ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.