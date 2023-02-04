Украинцам отключат электроэнергию: какие графики действуют 4 февраля

В Украине 4 февраля дефицит генерации электроэнергии остается на высоком уровне. По всей стране действуют лимиты потребления. В большинстве регионов при этом лимиты увеличили, энергокомпании делают все, чтобы сократить продолжительность отключения.

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Как сообщают в компании ДТЭК, в Киевской области на день установили лимит в 795 МВт, в Днепропетровской области – 1347 МВт, в Киеве – 1100 МВт.

Какая ситуация в регионах

В целом 4 февраля улучшилась ситуация с отключением электроэнергии в Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.

"Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям", – отмечают во "Львовоблэнерго". В Запорожской области отключения электроэнергии начались в 8 часов утра. Они происходят в три очереди (по четыре часа каждая).

В Житомирской области действует график 6 на 6. При этом после 6 часов с током в течение следующих 6 часов наступает период вероятных отключений.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что сократить объем дефицита на 40-50% можно в случае, если Украине удастся договориться с ЕС об увеличении расчета лимита импорта. Если закупать больше тока из Евросоюза, это может значительно сократить продолжительность графиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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