Украинцам отключат электроэнергии: какие графики ввели 25 января

В Украине сохраняется сложная ситуация в энергетике, утром 25 января в большинстве регионов действуют графики стабилизационных отключений. При этом есть применения экстренных отключений.

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При этом ранее "Укрэнерго" приняло решение замерить реальное потребление (электрическую нагрузку). Поэтому в течение трех недель поочередно на сутки не будут отключать электроэнергию в разных регионах. 24 января должны были проводить проверку в Полтавской и Черкасской областях, однако из-за дефицита дату перенесли.

Какая ситуация в регионах

Днепропетровская область. Планируется, что стабилизационные отключения будут действовать в течение всех суток 25 января.

Запорожская область. В регионе также введены стабилизационные отключения. Как сообщили в "Запорожьеоблэнерго", графики действуют с 00.00.ь ситуацию в энергосистеме. График почасовых отключений... пока не действует", – сообщил Козицкий

Киев и область. В Киевской области лимиты, которые предоставило "Укрэнерго" на 24 января, позволяют соблюдать графики стабилизационных отключений. Они гарантируют наличие электроэнергии по графику: два часа точных отключений, четыре часа возможных отключений и два часа с электроэнергией.

В Киеве действуют более жесткие графики. Большинство пользователей электроэнергии получают ток по графику: три часа возможных отключений, четыре часа гарантированных отключений и два часа со светом.

Одесса. С 00 до 7 утра действовали графики экстренных отключений. С 7 утра – стабилизационные. В Одессе действуют более щадящие графики: три часа со светом, три часа гарантировано без света и три часа возможных отключений.

Полтавская область. "На 25 января НЭК "Укрэнерго" доказало предел по мощности в Полтавской области с разбивкой по часам. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Для сравнения 25 января 2022 г. максимальная мощность составляла 812 МВт", – сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Когда стабилизируется ситуация?

Несмотря на все попытки, РФ так и не удалось уничтожить украинскую энергосистему. С потеплением объемы потребления электроэнергии будут снижаться, это позволит стабилизировать ситуацию и нормализовать графики. Кроме того, многие европейские страны уже пообещали предоставить помощь, начали производство трансформаторов для Украины.

Период полного восстановления энергосистемы займет несколько лет. Однако все это время украинцы хоть и с ограничениями, однако будут иметь электроэнергию. Если же ракетные атаки прекратятся, уже в этом году возможно значительное улучшение ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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