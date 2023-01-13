Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка

В Украине подорожала коммуналка. В декабре-2022 (по сравнению с декабрем-2021) ее стоимость увеличилась на 6%. Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья – на 24,6%.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно им, также значительно выросли расценки на уборку мусора, которая подорожала на 15,3%.

Немного меньший рост продемонстрировала канализация. Пользование ею для украинцев выросло в цене на 14,9%.

Также значительный рост продемонстрировало водоотведение. Его стоимость увеличилась на 12%.

Помимо этого увеличилась стоимость и других услуг. В частности:

управлению многоквартирными домами – на 3,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

А вот природный газ подешевел – его стоимость сократилась на 0,3%. Стоимость электроэнергии же не менялась.

По сравнению же с ноябрем-2022, изменения не такие кардинальные. В целом подорожание составило 0,1%, а в стоимость поменялась только для:

уборки мусора – выросла на 3%;

содержания и ремонта жилья – рост в 0,3%.

В то же время, некоторые украинцы могут претендовать на субсидию для оплаты коммуналки на сверхнормативную площадь жилья. Ими являются:

пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;

лица, получающие государственную социальную помощь за неимением права на пенсию и лица с инвалидностью;

получатели социальной помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;

граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;

лица, не достигшие совершеннолетия.

Сверхнормативной же считается площадь:

больше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме;

более 230 кв. м для индивидуальных домов.

В обычных случаях субсидия на оплату коммуналки для таких жилищ в Украине не назначается.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, чье жилье было разрушено в результате военных действий, не должны платить за коммунальные услуги в нем. Так как фактически они не предоставляются.

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