Цифры в платежках украинцев увеличились: как подорожала коммуналка
В Украине подорожала коммуналка. В декабре-2022 (по сравнению с декабрем-2021) ее стоимость увеличилась на 6%. Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья – на 24,6%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата. Согласно им, также значительно выросли расценки на уборку мусора, которая подорожала на 15,3%.
Немного меньший рост продемонстрировала канализация. Пользование ею для украинцев выросло в цене на 14,9%.
Также значительный рост продемонстрировало водоотведение. Его стоимость увеличилась на 12%.
Помимо этого увеличилась стоимость и других услуг. В частности:
- управлению многоквартирными домами – на 3,2%;
- горячая вода, отопление – на 0,2%.
А вот природный газ подешевел – его стоимость сократилась на 0,3%. Стоимость электроэнергии же не менялась.
По сравнению же с ноябрем-2022, изменения не такие кардинальные. В целом подорожание составило 0,1%, а в стоимость поменялась только для:
- уборки мусора – выросла на 3%;
- содержания и ремонта жилья – рост в 0,3%.
В то же время, некоторые украинцы могут претендовать на субсидию для оплаты коммуналки на сверхнормативную площадь жилья. Ими являются:
- пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;
- лица, получающие государственную социальную помощь за неимением права на пенсию и лица с инвалидностью;
- получатели социальной помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;
- граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
- лица, не достигшие совершеннолетия.
Сверхнормативной же считается площадь:
- больше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме;
- более 230 кв. м для индивидуальных домов.
В обычных случаях субсидия на оплату коммуналки для таких жилищ в Украине не назначается.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, чье жилье было разрушено в результате военных действий, не должны платить за коммунальные услуги в нем. Так как фактически они не предоставляются.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!