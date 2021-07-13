Цены на газ в Европе повлияют на украинскую экономику: озвучен прогноз 

Зависимость украинского рынка газа от цен в Европе сохранится и будет иметь серьезные последствия для экономики страны. В результате подорожания газа в Украине будет ускорение темпов инфляции, которая повлияет на многие факторы, например, на рост тарифа на доставку газа.

Отметим, что стоимость газа в Европе достигла $450 за тысячу кубометров. Об этом рассказал младший аналитик центра DiXi Group Андрей Урста, пишет "НВ-Бизнес".

Еще одно из возможных последствий – рост долгов облгазов перед "Оператором ГТС Украины" за дополнительный отбор газа. Кроме того, последствием может стать удар по новым розничным поставщикам газа для конечных потребителей. Так, небольшие компании с трудом перенесут колебания цены на рынке после введения базовой годовой цены.

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При этом единственными выгодоприобретателем из-за повышения стоимости газа станут газодобывающие компании, которые получат дополнительный ресурс для инвестиций в увеличение добычи.

Напомним, цена природного газа на нидерландском хабе TTF по контракту day-ahead достигла $474,2 за тыс. куб. м. Отмечается, что еще 3 июля стоимость составляла $448,5 за тыс. куб м газа.

Однако уже 4 июля газ в Европе подорожал до $452 за тыс. куб м газа, а на следующий день до $474,2 за тыс. куб. м. Стоимость продолжает расти, несмотря на традиционный низкий сезон на рынке.

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