Цены на газ в Европе повлияют на украинскую экономику: озвучен прогноз
Зависимость украинского рынка газа от цен в Европе сохранится и будет иметь серьезные последствия для экономики страны. В результате подорожания газа в Украине будет ускорение темпов инфляции, которая повлияет на многие факторы, например, на рост тарифа на доставку газа.
Отметим, что стоимость газа в Европе достигла $450 за тысячу кубометров. Об этом рассказал младший аналитик центра DiXi Group Андрей Урста, пишет "НВ-Бизнес".
Еще одно из возможных последствий – рост долгов облгазов перед "Оператором ГТС Украины" за дополнительный отбор газа. Кроме того, последствием может стать удар по новым розничным поставщикам газа для конечных потребителей. Так, небольшие компании с трудом перенесут колебания цены на рынке после введения базовой годовой цены.
При этом единственными выгодоприобретателем из-за повышения стоимости газа станут газодобывающие компании, которые получат дополнительный ресурс для инвестиций в увеличение добычи.
Напомним, цена природного газа на нидерландском хабе TTF по контракту day-ahead достигла $474,2 за тыс. куб. м. Отмечается, что еще 3 июля стоимость составляла $448,5 за тыс. куб м газа.
Однако уже 4 июля газ в Европе подорожал до $452 за тыс. куб м газа, а на следующий день до $474,2 за тыс. куб. м. Стоимость продолжает расти, несмотря на традиционный низкий сезон на рынке.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Украине стоимость кубометра газа на рынке достигла рекордные более 15 грн за куб. Из-за такой ситуации ожидать снижения цен для населения (месячный тариф) в августе не стоит.
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила "месячный" тариф на газ для бытовых потребителей. В частности, в июле за кубометр голубого топлива придется платить 13,13 грн.