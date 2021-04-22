Тариф на электроэнергию: Кабмин может снова заморозить рост цен

Кабинет министров может продлить действие условий специальных обязательств на рынке электроэнергии, срок которых истекает 1 мая 2021 года.

Речь идет о продлении срока действия ПСО на один месяц, "чтобы получить отсрочку для выработки взвешенного решения". Об этом сообщает "Энергореформа" со ссылкой на источник в Министерстве энергетики.

"Пока никаких изменений вносить не будут. Идет процесс согласования", – сообщил он.

При этом на заседании Кабмина в среду, 21 апреля, вопрос ПСО не обсуждался, а также отсутствовал в заявленной повестке дня.

Правительство в декабре 2020 года продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года. При этом был отменен льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч и зафиксирована цена на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

Тарифы на электроэнергию в Украине сдерживает Кабмин с помощью специального постановления, которое обязует компании продавать "ток" по установленной цене (т.н. ПСО).

Глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк также заявлял, что действующие цены могут остаться и после апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги. При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.