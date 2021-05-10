Субсидии в Украине заберут у полумиллиона человек: к чему приведут новые правила

Александр Литвин
Александр Литвин
Коммуналка
1 минута
2,1 т.
Субсидии в Украине

В Украине из-за новых правил, которые ввели в действие с 1 мая, без субсидии могут остаться около полумиллиона человек.

Об этом говорится в материале UBR. Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко спрогнозировал, что число тех, кому государство может отказать в получении субсидии, может составить 500 тыс. человек.

В то же время адвокат Иван Либерман предположил, что Украину "может накрыть волна судебных исков" со стороны тех, кому власти откажут в предоставлении субсидий. Особенно это касается такой категории граждан, как пенсионеры и малоимущие, подчеркнул он.

По его словам, им государство обязано предоставлять бесплатную правовую помощь.

По прогнозам эксперта в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Марии Яковлевой, из-за отказов в предоставлении субсидий количество исков многократно вырастет.

Как изменили правила:

  • Теперь субсидию будут отбирать за наличие банковского депозита на сумму свыше 56 тыс. грн (свыше 25 прожиточных минимумов).

  • Также туда относятся граждане, которые покупали валюту, товары или услуги на 50 тыс. грн. "Мы обнаружили, что за прошлый год 830 получателей субсидий купили валюты на 139,9 млн грн", – отмечает замминистра финансов Роман Ермоличев.

  • Лишить субсидии могут за поездки за границу. Деталей по этому пункту пока нет, а он настораживает едва ли не больше других, отмечает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. "У нас же есть государственная программа – лечение за рубежом детей. В том числе трансплантация. И что, если семья поехала, она не нуждается в субсидии?", – говорит Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров ужесточил требования к доходам украинцев для предоставления жилищных субсидий. В частности, теперь при назначении госпомощи будут учитываться средства от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

  • Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине проводится верификация субсидиантов и пенсионеров. Ее осуществляет Министерство финансов. Такие проверки проводят с целью обеспечить целевое использование средств и минимизировать риски ошибок при осуществлении выплат.

УкраинаТарифы ЖКХ и субсидиитарифысубсидии