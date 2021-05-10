Субсидии в Украине заберут у полумиллиона человек: к чему приведут новые правила

В Украине из-за новых правил, которые ввели в действие с 1 мая, без субсидии могут остаться около полумиллиона человек.

Об этом говорится в материале UBR. Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко спрогнозировал, что число тех, кому государство может отказать в получении субсидии, может составить 500 тыс. человек.

В то же время адвокат Иван Либерман предположил, что Украину "может накрыть волна судебных исков" со стороны тех, кому власти откажут в предоставлении субсидий. Особенно это касается такой категории граждан, как пенсионеры и малоимущие, подчеркнул он.

По его словам, им государство обязано предоставлять бесплатную правовую помощь.

По прогнозам эксперта в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Марии Яковлевой, из-за отказов в предоставлении субсидий количество исков многократно вырастет.

Как изменили правила:

Теперь субсидию будут отбирать за наличие банковского депозита на сумму свыше 56 тыс. грн (свыше 25 прожиточных минимумов).

Также туда относятся граждане, которые покупали валюту, товары или услуги на 50 тыс. грн . "Мы обнаружили, что за прошлый год 830 получателей субсидий купили валюты на 139,9 млн грн", – отмечает замминистра финансов Роман Ермоличев.

Лишить субсидии могут за поездки за границу. Деталей по этому пункту пока нет, а он настораживает едва ли не больше других, отмечает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. "У нас же есть государственная программа – лечение за рубежом детей. В том числе трансплантация. И что, если семья поехала, она не нуждается в субсидии?", – говорит Рева.

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