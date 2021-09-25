"Северному потоку-2" приготовили санкции: остановят ли США газопровод

Санкции против "Северного потока-2" могут остаться проектом, даже если их утвердит Конгресс США. Американский президент Джо Байден уже договорился с Германией о том, что газопровод запустят. И это помешает ввести санкции и остановить "трубу".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, даже если за поправку, которая предусматривает санкции против "Северного потока-2" проголосует не только нижняя палата, но и Сенат, Джо Байден не поставит свою подпись под проектом. "У них есть договоренность с Германией. Вот и все. Поэтому сколько бы денег не переливалось из бюджета "Нафтогаза" в карманы американских конгрессменов – это не поможет".

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Как рассказывает Рябцев, сертификацией проекта "Северный поток-2" должен заниматься немецкий регулятор. Он будет проверять, чтобы все документы соответствовали требованиям Третьего энергетического пакета и национального законодательства. После этого документы будут переданы на согласование Европейской комиссии. Она имеет право затребовать дополнительные материалы. Этот процесс может длиться еще долго. Но параллельно с ним, по мнению Рябцева, будет осуществляться тестовая эксплуатация трубопровода:

"Нужно проверить, способен ли трубопровод увеличивать объемы прокачки в течение определенного времени, например, с 30% до 50%, с 50% до 90%, с 90% опять до 30%. Таким образом будут проверять его надежность и безопасность, контролировать при разных давлениях возможные утечки из трубопровода. Должны быть взяты пробы воды по всему пути следования трубопровода при его полной загрузке. Потому сертификация может длиться и полгода и больше, но газ по трубе в тестовом режиме будет идти уже в ближайшее месяцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европарламенте призывают ЕС дать отпор РФ, если она продолжит вести свою агрессивную политику. Евросоюз должен продолжать поддерживать государства "Восточного партнерства", такие как Украина и Грузия, и продвигать европейские реформы и основные свободы в регионе. Также евродепутаты призывают остановить "Северный поток-2".