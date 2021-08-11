Порошенко о росте тарифов: надо вернуть четырем миллионам украинских семей субсидии

4 миллиона украинских семей потеряли возможность получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Осенью, когда начнется отопительный сезон, это больно ударит по незащищенным украинцам.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью на телеканале "Думская". Он напомнил, что ранее наименее защищенные слои населения, которым не хватает денег на оплату жилищно-коммунальных тарифов по очень простой процедуре от государства получали субсидию, компенсацию.

"И они не тратили больше 10-15% на оплату жилищно-коммунальных услуг – какой бы низкой она ни была. Для этого не надо было никаких документов, бумажной волокиты. Просто даешь заявку – и тебе выделяют деньги", – напомнил Порошенко.

Видео дня

"К этому были привлечены 7 млн домохозяйств в Украине. Это огромное количество. Сейчас вместо 7 млн осталось менее 3 млн. 4 миллиона остались один на один со своими проблемами", – предостерег Порошенко.

"Сейчас средства, предусмотренные на субсидии, они сократили более чем в два раза, потому что им надо воровать. И эти сокращенные средства уже использованы на 85%. А чем покрыть вторую половину года, на кого они хотели переложить ответственность На местные органы власти. Пусть мэры отвечают. Это еще и разрушает децентрализацию", – возмутился пятый президент.

"Мы готовы подсказать, поделиться опытом, что мы делали с 2014 по 2019 годы. Резко увеличить средства на субсидии – позиция первая. Позиция вторая – мы обеспечили импорт газа из Европы. Это мы положили конец российскому шантажу, когда каждый октябрь Россия начинала с обвинений Украины в том, что мы "воруем газ" и с перекрытия "под елочку" поставки газа", – напомнил лидер "Европейской Солидарности".

"Нам нужна энергетическая безопасность Европы. Для этого мы подписали Энергетическую хартию, для этого мы обеспечили энергетическую поддержку Европейского Союза. И нам нужно, чтобы в балансе ЕС доля российского газа не превышала 30%, а остальное дополнялось другими источниками. Тогда Россия будет лишена права шантажировать", – пояснил Порошенко.

"Мы сформировали проект решений, которые защитят людей. Ключевое: бедный человек должен быть защищен государством, потому что для этого и существует государство. А не для того, чтобы обворовывать налогоплательщиков, чем сейчас занимается власть. Для этого нужно отойти от популизма и для этого надо иметь компетентных руководителей. ни того, ни другого – нет", – подытожил Порошенко.