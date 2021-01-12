Отопление электроэнергией подорожало почти на 2 тыс. грн: сколько придется заплатить

В Украине из-за отмены льготного тарифа на отопление электроэнергией расходы для тех, кто пользуется электрическим котлом, могут увеличится почти на 2 тыс. грн в месяц.

Это следует из постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг №15. Также этим документом отменили льготный тариф для тех украинцев, которые живут в 30-километровой зоне от Чернобыльской АЭС. Раньше они имели скидку в размере 70% от действующей цене на "ток", а теперь будут платить по общим правилам.

Льготу на отопление электроэнергией имели все украинцы. За 3000 кВт*час в месяц они могли платить всего по 90 копеек за каждый, теперь же должны будут отдавать 1,68 грн.

К примеру, если на отопление дома электрическим котлом в среднем расходовать около 2500 кВт*час электроэнергии, до 1 января приходилось платить 2250 грн, сейчас за такой же объем "тока" придется отдавать уже 4200 грн. То есть сумма в платежке увеличится на 1950 грн.

Уже после отопительного сезона, ориентировочно в апреле-мае, будет второй этап повышения цен. "Было несколько вариантов. Первый – полностью отменить ПСО, то есть не контролировать тарифы для населения. Тогда цена выросла бы от 1,65 до 2 грн (зависимо от конъюнктуры рынка). Пошли по второму плану", – добавляет собеседник OBOZREVATEL в Кабмине..

Итак, правительство сейчас рассматривает следующий вариант:

с 1 января ввести единый тариф – 1,68 грн за кВт*час (решение уже принято);

с 1 апреля (ориентировочно) либо полностью отменить контролируемый тариф (если себестоимость электроэнергии будет до 2,1 грн за кВт*час), либо повысить цену примерно до 2 грн.

Стоит также отметить, что указанный выше план – ориентировочный. Юрий Витренко, как новый и.о. министра, продолжил уже наработанные инициативы правительства. При этом под его руководством ведомство может разработать новый вариант повышения.

Как ранее писал OBOZREVATEL: