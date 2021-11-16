Новые субсидии в Украине: почему одним прибавят 50%, а других оставят без денег

Большинство областей Украины уже не первую неделю находится в "красной" зоне. Но кроме ограничений эти регионы получили и некие преимущества. В частности, для граждан, которые получают субсидии, в "красной" зоне увеличиваются нормативы потребления, а с ними и выплаты.

Как именно вырастают субсидии и действительно ли украинцы получат больше – читайте в материале OBOZREVATEL.

В "красной" зоне на 50% увеличиваются нормативы потребления на одного человека. Это касается холодной и горячей воды, газа и электричества для бытовых нужд. По нашим подсчетам, нормативы будут выглядеть так:

Холодная вода

Обычные: 2 куб. м на 1 человека в месяц (при наличии горячей воды) и 3,6 куб. м (при отсутствии горячей воды).

Видео дня

"Красная" зона: 3 куб. м на 1 человека в месяц (при наличии горячей воды) и 5,4 куб. м (при отсутствии горячей воды).

Горячая вода

Обычные: 1,6 куб. м на 1 человека в месяц.

"Красная" зона: 2,4 куб. м на 1 человека в месяц.

Водоотвод

Обычные: 3,6 куб. м на 1 человека в месяц.

"Красная" зона: 5,4 куб. м на 1 человека в месяц.

Газ

Обычные: при наличии плиты и горячей воды – 3,3 куб. м на 1 человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды – 5,4 куб. м; при наличии газовой плиты и газовой колонки – 10,5 куб. м.

"Красная" зона: при наличии плиты и горячей воды – 4,95 куб. м на 1 человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды – 8,1 куб. м; при наличии газовой плиты и газовой колонки – 15,75 куб. м.

Электроэнергия

Обычные: 70 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-ч в месяц.

"Красная" зона: 105 кВт-ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 45 кВт-ч в месяц на каждого другого члена семьи.

В то же время, как отмечает директор департамента социальной политики "Института местного развития" Антон Левицкий, нормативы потребления независимо от зон и так были увеличены на 50% с марта прошлого года до сентября нынешнего. Только с октября соответствующее постановление Кабмина перестало действовать, но в прошлом месяце из-за вспышки коронавируса большинство областей перешли в "красную" зону. Как итог – фактически, для украинцев почти ничего не изменилось.

Как отмечает Левицкий, граждане получат достаточно небольшую прибавку к субсидии, поскольку услуги, на которые увеличивают нормативы потребления, сравнительно недорогие.

"Это увеличение составляет в среднем от 100 до 300 грн и касается только тех услуг, потребление которых зависит от человека. Самое дорогое здесь – горячая вода, но это услуга, которая мало где распространена. Стоит отметить, что 80% получателей субсидий – пенсионеры, у них состав семьи один-два человека. Потому в среднем и получается такая сумма. Если посчитать на четырех человек (двое родителей и двое детей), получится максимум около 600 грн, но это лишь в том случае, если семья пользуется горячей водой", – отмечает Левицкий.

В период холодов основу платежки составляет отопление, которое занимает до 80% от общей суммы. Но субсидия на отопление от карантинных зон не зависит. Потому, по мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, рост нормативов на общем фоне граждане вряд ли заметят.

"В Киеве стоимость гигакалории еще не поднимали, осталось 1 654 грн. Но мы можем посмотреть Павлоград, где 2 400 грн, или Харьков – 2 300 грн за гигакалорию. Любые изменения небольших нормативов не повлияют существенно на платежку украинца и на субсидию. Потому что главная сумма в платежке – за тепло", – говорит Попенко.

По данным Министерства социальной политики, из 2,5 млн домохозяйств, которые проверяли в этом году, около 200 тыс. не прошли верификацию и не получили субсидию.

Условия начисления субсидий украинцам постоянно меняются. Сейчас получить выплаты могут люди, которые имеют долги по коммуналке, но оформили их реструктуризацию. В то же время, не смогут претендовать на субсидию "должники" по алиментам.

Кто не имеет права на субсидию:

Те, кто имеет депозит на сумму более 100 тыс. грн. Правда, если этот депозит снять перед оформлением субсидии и оставить такую сумму "на руках", это препятствием не станет.

Домохозяйства, кто-то из членов которых за 12 месяцев до оформления субсидии осуществлял операцию более чем на 50 тыс. грн.

Те, кто имеет в собственности транспортное средство не старше 5 лет, и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Люди, в собственности которых есть 2 жилья, не считая домов в сельской местности и на оккупированной территории.

В то же время, по словам Левицкого, в последнее время произошло и некоторое послабление условий получения субсидий: "До мая этого года домохозяйство не имело права на субсидию, если в составе семьи были безработные, которые зарегистрированы, но не проживают в квартире. Я, к примеру, консультировал пенсионеров, у которых зарегистрирован сын, работающий за границей нелегально, а официально – безработный. Сейчас норма немного изменена. Сначала исключают тех, кто не проживает, а потом определяют право на субсидию. Потому семья, о которой я говорил, может ее получить".

Также сейчас субсидию в Украине могут получить граждане, которые официально не работают, но платят ЕСВ.

В целом, даже небольшое увеличение субсидий для социально незащищенных категорий граждан лишним не будет. Но на ощутимую помощь от государства получателям субсидий из "красных" зон рассчитывать не стоит.