"Нафтогаз" присылает платежки на тысячи гривен за голубое топливо, которое не использовали

"Нафтогаз" ошибочно присылает платежки на тысячи гривен даже на те дома, которые не подключены к газу. Это может происходить из-за проблем с учетом потребления голубого топлива.

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О таком случае написала на своей странице в Facebook энергетический эксперт Светлана Голикова. Она лично получила платежку почти на две тысячи гривен на дом в Черниговской области, который не подключен к газу. При этом собственник дома - член ее семьи. "Дом к газоснабжению не подключен. Вообще", – сообщила она.

О подобных случаях также ранее сообщал и эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. "И я могу с уверенностью сказать , что это происходит во многих областях. Я уже писал о незаконных платежках в Сумской и Киевской областях", - сообщил он в своей странице в Telegram.

Если вы получили платежку за газ, который не использовали, необходимо обратиться в "Нафтогаз" с просьбой отменить незаконную платежку. Если же в компании просьбу проигнорируют, обратиться с жалобой можно в НКРЭКУ (они принимают жалобы и по телефону, и письменно). Кроме того, на правительственной горячей линии также фиксируют все возможные нарушения.

Ранее "Нафтогаз" не занимался учетом потребления. Однако после того, как им передали эту функцию, могут возникать ошибки. Со временем в компании могут их исправить, лднако для этого потребители должны сообщить об ошибках.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в 2023-м могут повысить цены на целый ряд коммунальных услуг. Решение о подорожании воды с 1 апреля примет НКРЭКУ. В то же время тарифы на газ и электроэнергию зависят от правительства.

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