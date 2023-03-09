"Начался обратный отсчет": из-за атаки РФ отключена ЗАЭС, все станции в Украине резко сократили мощность

Россияне в результате обстрела повредили линию, которая питала Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Она находится во временно окупированном Энергодаре. По состоянию на утро 9 марта Россия также обстреляла энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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Украина не имеет возможности поддерживать стабильную работу ЗАЭС, отмечают в "Энергоатому". Станция фактически находится в режиме блэкаута. Запустились генераторы, однако топлива хватит всего на 10 суток. Если за это время не получится возобновить подключение электростанции возможна серьезная авария. "Начался обратный отсчет", – заявили в "Энергоатоме".

Кроме того, из-за обстрелов 9 марта и применения экстренных отключения также пришлось сократить объем генерации всех АЭС, которые находятся на территории Украины. Ровненская, Южноукраинская, Хмельницкая АЭС суммарного имеют можность в 9000 МВт, однако мощность снизили до 4700 МВт.

Россия 9 марта совершила очередное военное преступление и нанесла 15 удар на объекты энергетической инфраструктуры. В результате украинским энергетикам пришлось применить экстренные отключения тока. Фактически из-за атаки РФ впервые за почти месяц стабильная работа энергосистемы нарушена.

Как минимум в трех областях введут более длительные графики отключения электроэнергии (Житомирская, Харьковская и Одесская области).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетике. Так, из-за ракетной атаки поврежден целый ряд объектов.

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