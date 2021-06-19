В Украине месячные тарифы на газ продолжат расти, если не изменится ситуация на европейском рынке. К примеру, в июне "Нафтогаз" уже установил цену в 11,94 грн за куб (год назад голубое топливо стоило 2,7 грн).

Как заявил во время часа вопросов к правительству министр энергетики Герман Галущенко, годовой тариф на газ в Украине при этом меняться не будет. "Если в Европе и в дальнейшем будет такой дефицит газа, как сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая 2022 года", – сказал глава Минэнерго.

Украинцы сами могут выбирать себе поставщика газа. Часть поставщиков предложили цену около 8-9 грн, другие же увеличили тарифы до 12-13 грн. Также отметим, что с мая всех украинцев автоматически перевели на годовые тарифы (у "Нафтогаза" это 7,96 грн).

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Одна из причин, по которой растут цены на газ: "Газпром" ограничивает поставки газа в ЕС. Украина предлагает использовать дополнительные возможности газотранспортной системы, чтобы полностью компенсировать запрос на голубое топливо. Однако Россия сдерживает продажи. Это может быть связано с двумя факторами:

РФ таким образом доказывает необходимость запуска дополнительного канала поставок – "Северного потока-2";

из-за ограничения предложения искусственно завышаются цены, это позволяет зарабатывать больше, продавая меньше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договора с поставщиками услуг.