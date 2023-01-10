Энергосистему Украины подкосили холода: где самая сложная ситуация

Страна-террористка Россия продолжает наносить удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, к тому же состояние дел ухудшается из-за холодной погоды. Самая сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых населенных пунктах и на деоккупированных территориях, например, Херсонской области и освобожденной части Харьковщины.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин. "Я бы сказал, что ситуацию в энергетике ухудшает не погода, а российская агрессия. В нормальной ситуации наша энергетическая система выдержала бы и не такие морозы. Но комбинация более жестких температур и восстановление производства, тоже извлекающая определенное количество электроэнергии, влияет на то, что бытовые потребители сейчас испытывают на себе все разрушения, причиненные нашей энергосистеме", – сказал он.

Сложная ситуация с энергоснабжением и отоплением фиксируется на деоккупированных территориях, по которым РФ продолжает наносить удары, а также в городах и селах, находящихся недалеко от фронта. Положение дел там гораздо хуже, чем в Киеве, Одессе и других городах, где отключения света достигают 2-3 или 6-8 часов.

"Действительно, это восстановленные территории, там еще есть проблемы – Херсонщина, Харьковщина. Вся линия прифронтовая – Донецкая, Луганская, Запорожская области. Там критическая ситуация как с элеткроэнергией, так и с отоплением. Просто не могут докричаться люди. А ситуация с отключениями, условно говоря, Киева, Одессы или других городов, которые являются миллионниками или областными центрами, жаловаться на то, что ты сидишь 2-3 или 6-8 часов без света, но ты уверен, что тебе его вообще дадут, и вообще без света в прифронтовых зонах, как на Херсонщине или Харьковщине – это две разные ситуации, которые очень тяжело сравнивать", – подчеркнул Рябчин.

На полное восстановление системы может уйти очень много времени. Некоторое оборудование, разрушенное страной-агрессоркой, выпускалось еще при СССР, поэтому заменить детали невозможно, а иногда и нет смысла, отмечает эксперт.

"Ситуация очень динамичная. Однако, условно говоря, если не будет в период года (так. – Ред.), то при наличии ресурса, финансирования и частей оборудования, можно рассчитывать на изменения ситуацию к лучшему. То, что было разрушено – цифровые трансформаторы, какие-то части еще из Советского Союза – такое оборудование уже не производится, а иногда нет смысла его восстанавливать. Поэтому нужно переходить на другое состояние энергосистемы, которая будет более децентрализованной, более гибкой и об этом говорил президент в обращении к Верховной Раде", подытожил Рябчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 10 января сохраняется сложная ситуация в энергетике. Из-за похолодания наблюдается дефицит в энергосистеме, большинство областей используют графики стабилизационных отключений. При этом многие области уже превысили доведенные до них лимиты потребления, результатом чего стало применение аварийных отключений.

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