"ДТЭК Сети" инвестировала дополнительно 325 млн грн для подготовки электросетей к зиме

Операторы систем распределения, входящих в состав "ДТЭК Сети", дополнительно инвестировали 325 млн грн в общие расходы на программу реконструкции сетей для подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Как говорится в сообщении компании, операторы систем распределения, входящих в операционный холдинг "ДТЭК Сети", отремонтировали или построили почти 8000 км линий электропередач, более 4000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также расчистили зеленые насаждения вокруг 8000 км трасс воздушных линий электропередач.

"ДТЭК ответственная, надежная компания. Мы уделяем большое внимание усилению наших сетей, особенно перед наступлением холодов. Компания ремонтирует линии и подстанции для того, чтобы в штатном режиме пройти период пиковых нагрузок в сети и обеспечить свет и комфорт в домах клиентов", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

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В то же время, чтобы не иметь перебоев с электроснабжением в холодное время года, операторы системы распределения ДТЭК Сети советуют своим клиентам проверить исправность работы своих внутридомовых сетей и не превышать разрешенную мощность. Узнать, выдерживает ли сеть дома погрузку электроприборов и систем отопления можно на сайтах ОСР "ДТЭК Сети" с помощью калькулятора расчета мощности.