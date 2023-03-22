Что такое поставщик последней надежды электроэнергии в Украине: как работает и какие тарифы

Поставщик последней надежды на электроэнергию – это электропоставщик, который при определенных обстоятельствах не имеет права отказать потребителю в заключении договора поставки электрической энергии на лимитированный отрезок времени. В частности, он назначается при банкротстве или ликвидации предыдущего электропоставщика.

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О том, что такое поставщик последней надежды электроэнергии, как работает и какие тарифы – расскажет OBOZREVATEL.

Поставщик последней надежды электроэнергии также назначается сроком до 3 лет и предоставляет услуги в следующих случаях:

завершение срока действия лицензии, остановки или аннулирования лицензии по поставкам электроэнергии потребителям предыдущего электропоставщика;

неизбрание потребителем электропоставщика, например после расторжения договора с предыдущим электропоставщиком;

невыполнение или в случае ненадлежащего выполнения электропоставщиком правил рынка, правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, что сделало невозможным поставки электроэнергии;

в других случаях, предусмотренных правилами розничного рынка.

Снабжение электрической энергии поставщиком "последней надежды" осуществляется на срок, который не может превышать 90 дней.

Какие тарифы действуют?

27 декабря 2022 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об установлении тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на I квартал 2023 года. Тариф составляет 517,04 грн/МВт-ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине есть около 10 вариантов повышения тарифов на электроэнергию. Возможное повышение может привести к удорожанию кВт*часа вдвое (с 1,44 до около 2,5-2,7 грн за кВт*час). Пойти на этот шаг придется, учитывая значительное повреждение энергетической системы из-за российских ракетных атак. Также рассматривают вариант отмены льготного тарифа по ограниченному объему потребления.

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