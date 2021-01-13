Больше 5 тыс. за коммуналку в квартире: украинцам в январе пришли огромные платежки

Украинцы получают обновленные платежки за коммуналку, размер которых до двух раз выше, чем в прошлом месяце. Из-за похолодания, подорожание газа и пересчета тарифов на тепло платить придется больше. Но и это не конец: в январе сумма возрастет из-за перерасчета абонплаты, стоимости газа и отопления.

О том, сколько платят украинцы за коммуналку – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько заплатит

В Житомире за двухкомнатную квартиру в 50 квадратов в январе придется заплатить 5,4 тыс. грн, рассказывает местный житель Валентин. При этом еще в прошлом месяце коммунальные услуги обходились всего лишь в 2,5 тыс. грн. Только за отопление пришла платежка на 3,1 тыс. грн.

Платежка в Житомире

Коммуналка в киевской "однушке" площадью 37 квадратов обойдется в 3,2 тыс. грн, рассказывает местный житель Александр. "В прошлом месяце платил 1,9 тыс. грн. Сейчас уже 3,2 тыс. Так много еще никогда не платил", – говорит молодой человек.

Оплата в киевской однушке

В Чернигове за такую же "однушку" пришла платежка на 2,4 тыс. грн. Хотя еще в прошлом месяце, рассказывает местная жительница Анна, нужно было платить всего 1,7 тыс. грн.

Платежка в Чернигове

Как поменялись тарифы

Так, с 1 января 2021-го уже действуют новые цены для 23 предприятий, которые занимаются поставкой тепла населению. К примеру, "Евро-реконструкция" (отопление в Киеве) увеличили тариф на 49,7%. Теперь же они опубликовали на своем сайте предложение повысить конечную стоимость Гкал тепла с 1341,53 до 1457,10 грн. Следующий шаг– предложение в ближайшее время должен утвердить регулятор (процедура занимает около месяца).

К примеру, если на отопление квартиры вы используете 1,5 Гкал тепла, сейчас нужно платить 2012 грн, а по новым еще неутвержденным ценам придется отдать уже 2185 грн.

Поставщик тепла "Тепловик" (работает в Староконстантинове Хмельницкой области) опубликовал предложение повысить цены с 1747 до 2444,40 грн за Гкал (почти на 46%). В таком случае при использовании 1,5 Гкал сейчас нужно отдавать 2 620 грн, а по новой неутвержденной цене – 3666 грн. То есть платежка увеличится сразу на 1 тыс. грн.

"Черкассытеплокоммунэнерго" предлагают повысить цены с 1 255,02 до 1 664,13 грн за Гкал. В результате при использовании 1,5 Гкал платежка увеличится с 1 882,5 до 2 496, грн в месяц.

Узнать, собирается ли ваш поставщик повысить цены, можно на его официальном сайте в разделе "обсуждения". Как поясняют компании, из-за снижения объемов потребления, роста заработных плат, подорожания ремонтных работ, инфляции избежать роста цен не удастся.