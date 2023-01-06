Чтобы остановить кризис в ГМК, необходимо разблокировать порты и снизить фискальное давление на отрасль, – Беленький

Горно-металлургическая отрасль переживает тяжелый кризис, поэтому главными задачами для власти в 2023 году остаются те, которые не были выполнены в прошлом году. Прежде всего, речь идет о разблокировании портов и возобновлении экспорта металлургической продукции, а также о снижении фискального давления.

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Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Главные задачи для отрасли и власти в 2023 году остаются теми же, что не были выполнены в прошлом году. В первую очередь – это приложение усилий на всех уровнях, в том числе дипломатическом, чтобы наконец разблокировать морской экспорт металлопродукции. Ведь на сегодня у нас есть определенные соглашения на поставку аграрной продукции, однако продукция нашего ГМК заблокирована. Из-за этого Украина теряет сотни миллионов долларов ежемесячно, которые могла бы получать", – акцентировал Беленький.

Кроме того, очень важно принять законодательные изменения, которые хотя бы на период действия военного положения и несколько месяцев после его завершения могли бы ослабить налоговую нагрузку на предприятия, отметил председатель ФМУ.

"В первую очередь речь идет о снижении рентных платежей, экологических налогов и налогов на фонд оплаты труда: сейчас огромное количество наших работников фактически не работает и находится в простое, в то же время им уплачивается часть зарплаты, хотя предприятия ничего не производят. Поэтому стоило бы применить какие-то мер со стороны государства", – объяснил Беленький.

Еще одним ключевым вопросом для власти является усиление работы на международном уровне, чтобы добиться введения санкций против всех видов продукции ГМК государства-агрессора – это заберет у России возможность зарабатывать, а Украине позволит расширить присутствие на мировом рынке, подчеркнул Беленький.

Как известно, за время войны в ГМК Украины зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей. Это делает отрасль наиболее пострадавшей в Украине. При этом горно-металлургический комплекс – это одна из бюджетообразующих отраслей, и при условии оказания помощи от государства он может стать драйвером украинской экономики.

Ранее замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции "трагедией для украинской металлургии". Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности правительство будет пытаться разблокировать морские против и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.