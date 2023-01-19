Бюро экономической безопасности передало ВСУ изъятую технику на 112 млн грн: пойдет на реализацию проекта ''Глаза ястреба''

Бюро экономической безопасности Украины передало подразделениям Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины компьютерную технику и средства связи стоимостью 112 млн. грн. Смартфоны, планшеты и ноутбуки известного мирового бренда будут использованы в реализации проекта ВСУ "Глаза Ястреба" и помогут нашим защитникам уничтожать врага.

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Об этом сообщила пресс-служба БЭБ. Как отмечается, техника была изъята детективами Бюро у группы лиц, при содействии служащих Закарпатской таможни Гостаможслужбы, завезли товары с нарушением таможенных правил через границу Украины.

Не задекларировав товар, перевозчик уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

"Телефоны, планшеты и ноутбуки, незаконно ввозимые в Украину, на 112 млн грн арестованы. В настоящее время лицу совершившему перемещение товаров на таможенную территорию Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (умышленно) от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.